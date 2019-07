Camacho: "Nunca pensé en salir del Xerez DFC"

José Manuel Camacho, portero del Xerez Deportivo FC, afronta su tercera temporada como jugador azulino con “toda la ilusión y ganas del mundo”, a pesar de que la pasada campaña no fue nada fácil para él tras la fatídica lesión que le apartó varios meses de los terrenos de juego. Hoy Camacho ofrece una entrevista para la Cadena SER en la que muestra su opinión acerca de la pretemporada que está realizando el equipo, del nuevo año que le espera y el que ya ha pasado, con momentos realmente difíciles para él.

- Este año tenéis un nuevo proyecto para ascender con muchas caras nuevas. ¿Qué opinión le genera el equipo que se ha conformado?

- El proyecto, como podéis ver, es otra vez ilusionante. Al igual que el primer día que yo llegué aquí. Estoy muy contento de volver a pertenecer a él por tercer año consecutivo y tengo muchas ganas. Es cierto que han salido muchos compañeros y tengo que estar agradecido porque me hayan permitido continuar en este club, ya que para mí es muy importante poder seguir otro año más para poder seguir trabajando y devolverle al Xerez DFC todo lo que me ha dado. En cuanto al equipo hay muchas caras nuevas, ahora toca ponerse a punto y el tiempo dirá si ha sido mejor o no que el año pasado, aún es pronto.

- Como guardameta ¿Qué le pareció se que rompiera con casi toda la línea defensiva después de ser la segunda menos goleada del grupo?

- Es complicado cambiar prácticamente a un equipo. Ahora tenemos que conjuntarnos todos, pero creo que el trabajo que se está haciendo para la puesta a punto de esta nueva temporada es el idóneo y espero que lleguemos al inicio de liga en las mejores condiciones para, ojalá, igualar o mejorar los números del año pasado.

- En pretemporada son dos partidos los disputados y dos victorias. Eso sí, por la mínima. Falta claramente un 9 ¿no cree?

- No lo creo así. Cuando hacen gol al equipo el primer culpable es el portero y cuando no hacemos gol el primero que reza es el delantero. Ahora mismo no creo que el problema sea el 9. El equipo está trabajando con dobles sesiones y los nuevos futbolistas están cogiendo nuevos conceptos. En los partidos se están viendo que se están haciendo las cosas bien, con los conceptos que el míster quiere, por lo que no tenemos que obsesionarnos con la llegada de un 9, de un 5, ni de un 10. Somos los que estamos y si viene algún refuerzo que pueda mejorar lo que hay, bienvenido sea. Lo más importante es que el equipo está creando ocasiones y con eso tenemos que quedarnos.

- ¿Está siendo una pretemporada dura en cuanto a la exigencia física se refiere?

- Los primeros días se hace bastante pesado por la carga que se suele meter al principio, con dobles sesiones en las que por la mañana son más duras en cuanto a lo físico y por la tarde sí es cierto que son más tácticas y técnicas. Ahora es normal que estemos más espesos –hablo a título personal- pero ahora tenemos que ir cogiendo sensaciones.

- En lo personal, comienza un año nuevo después de su fatídica lesión ¿Cómo afronta esta nueva temporada?

- La afronto con muchísima ilusión y muchísimas ganas. Deseaba que comenzara los entrenamientos después del año bastante largo que tuve la pasada temporada. Tuve que vivirlo desde otra perspectiva y este año pienso afrontarla con la ilusión de un niño de 18 años.

- ¿Cómo vivió la temporada pasada a nivel personal después de no poder contar con minutos tras la lesión y la llegada de Juan Flere?

- Fue bastante dura. La posición del portero, como todos conocemos, es bastante ingrata. Sólo es un futbolista quién ocupa esa posición y es complicado que pueda haber cambios. Me tocó verlo, como dije antes, desde otra perspectiva, arropando a los compañeros y aportando mi granito de arena desde el banquillo. Estuve trabajando duro todos los días esperando la oportunidad que no pudo llegar, pero iba a entrenar con muchas ganas igualmente para intentar estar a disposición del míster cuando lo hubiera necesitado. También creo que hay que aprender de todo esto.

- En esos momentos de dificultad a nivel personal ¿Pensó en salir del Xerez en algún momento para buscar minutos?

- No, para nada. Aquí estoy bastante a gusto, me siento muy querido, tanto por la afición como por la directiva, y eso para un futbolista es muy importante. Sobre todo por el trato recibido desde el primer día que llegué, después cuando me lesioné…Y eso de alguna manera se lo tengo que devolver al xerecismo, a la afición, a la directiva y a todos. Por eso nunca pensé la salida del Xerez DFC.

- Esta campaña tiene de nuevo un portero joven a su lado, con maneras y ganas de contar con minutos ¿Podrá más su veteranía para hacerse la titularidad?

- Yo lucho para que sea así. Este año viene otro compañero, pero bueno, no es la primera vez. Siempre he competido contra otro compañero y es lo normal. Es cuestión de la decisión del míster. Nosotros trabajamos para llegar en las mejores condiciones y ya que el míster decida lo que sea mejor para el equipo.

- Hablando del míster ¿Qué le parece García Tebar?

- Es un hombre con un amplio currículum, que conoce a la perfección estas categorías e incluso otras superiores. Trabaja a la perfección todas las parcelas y tiene todo controlado. Sólo hay que ver los puntos que sumó el equipo desde su llegada la temporada pasada.

- Usted que tiene experiencia en Tercera División. Se han ido dos huesos duros del grupo (Cádiz B y Algeciras) ¿Será más fácil luchar por los play-offs este año?

- A priori, que asciendan dos equipos del mismo grupo habla muy bien del grupo X y deja muestras de lo complicado que fue. Este año serán dos buenos rivales que no estén, pero seguramente vengan otros dos que se vayan a meter en la pelea. Hay varios equipos que se están reforzando muy bien y otros que se quedaron en play-offs y no consiguieron el ascenso. Así que volverá a ser difícil este año. Nosotros tenemos que pensar en nosotros y en trabajar duro para llegar en las mejores condiciones. Estando nosotros a nuestro mejor nivel seguro que conseguiremos nuestro objetivo.