El Pleno municipal legaliza Luz Shopping y evita la demolición de la isleta central

Tras años de incertidumbre, los promotores de Luz Shopping y los empleados pueden respirar tranquilos. El pleno del Ayuntamiento de Jerez ha aprobado la legalización de la isleta central de la superficie comercial superándose así la orden de derribo que pesaba sobre esta zona de tiendas y restauración.

José Antonio Díaz, delegado municipal de Urbanismo.

La legalización de Luz Shopping ha salido adelante con la abstención de Ciudadanos y PP, que ha solicitado al Consistorio que pida a Ikea una compensación al comercio local de la ciudad, una compensación que, según el gobierno socialista, no cabe porque sería irregular.

Todas las fuerzas políticas han aprobado en la sesión extraordinaria de este lunes la culminación del primer proceso de funcionarización en el Ayuntamiento, de modo que estos trabajadores ya pueden tomar posesión.

El nuevo plan de empleo de la Junta ha sido, sin duda, el punto del orden del día que ha suscitado más debate y eso que se ha aprobado por unanimidad. Lo que ha hecho el Ayuntamiento es cargar al presupuesto 385.000 euros para poner en marcha el mencionado plan, aunque sea con casi 300 puestos de trabajo menos de los previstos inicialmente. Es decir, a pesar de que el Consistorio va a asumir parte del coste de este plan de empleo de la Junta, renuncia a 5 millones de euros porque no va a sufragar todo el incremento del salario mínimo que aprobó meses atrás el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Para la concejal de Ganemos, Kika González, no es comprensible que el gobierno municipal no esté dispuesto a poner más dinero para salvar todos los puestos de trabajo, pero sí apruebe un sobrecoste para políticos y asesores.

Desde Adelante Jerez, Raúl Ruiz Berdejo, critica al nuevo gobierno andaluz de “falta de sensibilidad” al no haber financiado en estos planes la subida del salario mínimo y haber dejado ese sobrecoste en el tejado de los Ayuntamientos a pesar de que las administraciones locales ni siquiera tienen las competencias de Empleo.

El concejal del PP, José Ignacio Martínez, afirma que en abril el gobierno local ya podía haber celebrado el pleno para activar el plan de empleo.

El portavoz de Ciudadanos, Manuel Méndez, cree que una redistribución más adecuada hubiera permitido no perder más del 30% del empleo inicialmente anunciado.

La teniente de alcaldesa de Economía, Laura Álvarez, rechaza las críticas. Lamenta que el nuevo gobierno andaluz no financie la subida del salario mínimo. Subraya que no hay un municipio de las dimensiones de Jerez que haya puesto más fondos para salvar el mayor número de puestos de trabajo posible. “Ustedes –en referencia al PP- no dicen que por ejemplo Málaga, gobernada por el Partido Popular, no devuelve 5 millones de euros como Jerez, sino 11 millones”, remacha Álvarez.

El pleno ha aprobado por unanimidad la declaración de hijo adoptivo de Jerez de Pepe Ravelo, quien fuera entrenador, vicepresidente y jugador del Xerez Club Deportivo disputando entre Liga y Copa 348 partidos.

El concejal Antonio Saldaña es el que ha pronunciado las palabras de más cariño hacia el deportista. “Pepe Ravelo es directo. Va de frente y tiene un corazón más grande que el estadio Domecq”.

Ravelo ya ha pasado por los micrófonos del Hoy por Hoy de Radio Jerez. Afirma que se siente muy orgulloso y añade que éste es uno de sus días grandes.

Por último, queda aprobado que los dos festivos locales del año son el lunes de Feria del Caballo 11 de mayo y el 24 de septiembre, día de la Merced. Ningún grupo de la oposición se opone ya a que se pierda el festivo de San Dionisio, aunque Antonio Montero, del PP, pide que se refuerce esta fiesta.

La alcaldesa Mamen Sánchez replica que el Ayuntamiento ya dedica hasta tres días a conmemorar el 9 de octubre, patrón de la ciudad.

El pleno ha sido bastante tranquilo, aunque ha acabado con el PP abandonando el salón. Este fin de semana, los populares han acusado al gobierno socialista de discriminar a su grupo por contar con menos recursos que Adelante, Ciudadanos y Ganemos si se tiene en cuenta el número de concejales de cada formación.

La socialista Sánchez ha tomado la palabra para negar esa discriminación y decir al PP o cualquier otro grupo que quiera más medios que los solicite por escrito. La regidora ha empezado a defender su postura y criticar al PP y Ganemos y empezaba un rifirrafe que acababa con la edil de Ganemos pidiendo un debate sosegado con posibilidad de réplica para la oposición y los populares abandonando el pleno.