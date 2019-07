Un central con mucha proyección

Con tan sólo 19 años Tim Lucin está llamado a ser un jugador importante en los esquemas del ABANCA Ademar 2019 – 2020. Con la marcha de Sebastián Simonet el equipo tiene la carencia de un central nato y organizador del juego y ese vacío lo tendrán que cubrir Acacio, Erwin Feutchmann que la última temporada en Francia jugó en esta demarcación pero que es más lateral, y el propio Lucin.

Pese a su juventud Tim Lucin ya ha participado en alguna convocatoria de la selección absoluta croata y como él mismo confirmaba se perdió el último Mundial Junior de Pontevedra por falta de diálogo con la federación de su país. Desde que la pasada temporada vino a prueba tenía claro que su destino era jugar en León:” Cuando vine a probar comprobé lo que era el Ademar y además Dino Slavic me habló muy bien del equipo”. Con la timidez propia de un jugador de tan solo 19 años prefería no definirse como jugador:” No me gusta hablar de mí mismo. Pero me gusta lanzar y jugar con mis compañeros”. Una vez más la presencia de Manolo Cadenas ha sido determinante en la decisión final

Eso si sus referentes, el croata Ivano Balic o el suizo Andy Schmidt, indica que se trata de un jugador al que le gusta el buen balonmano