El Ayuntamiento trabaja para que se cumplan las condiciones de los trabajadores de Urbaser

No será hasta septiembre cuando, seguramente, se retomen las conversaciones tanto con trabajadores como con la dirección de la empresa. En el consistorio apelan por el cumplimiento de dicho pliego y, por tanto, que la masa salarial fijada en cerca de tres millones de euros revierta en beneficio de sus empleados. Así lo asegura José Luis Roldán, Concejal de Servicios Públicos: "Estamos trabajando, no lo vamos a dejar. En septiembre u octubre podremos empezar a dar noticias al respecto. Prudencia máxima. Hasta que no esté todo hecho no diremos ni una palabra más".

De hecho, Roldán desvela que la situación de Urbaser siempre ha estado muy presente en su agenda, tanto que, con sus protagonistas, mantuvo la primera reunión externa al Ayuntamiento desde que se formó el equipo de gobierno: "La primera reunión que mantuvimos con gente exterior al Ayuntamiento fue con los sindicatos de UrbaSer. Posteriormente nos reunimos con los gerentes de la empresa". La premisa máxima es "que se cumpla estrictamente el pliego de condiciones".