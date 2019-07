Benigembla consolida su Semana Cultural

A partir de hoy lunes, 29 de julio, y hasta el domingo, 4 de agosto, tradición y cultura conforman el extenso y variado programa de actividades de Benigembla, con motivo de la II Semana Cultural.

Una iniciativa que parte de un grupo de vecinos, que con el apoyo del ayuntamiento y la ayuda económica de la Diputación, ha diseñado una intensa semana con la que dinamizar la vida social y cultural de la localidad y atraer a visitantes, a los que dar a conocer los encantos y posibilidades de este pequeño pueblo de no más de 600 habitantes.

La programación arranca pensando en los más pequeños. Esta tarde, a partir de las 18:30h, se llevarán a cabo actividades infantiles en el local del Sindicat, una merienda cena, y a las 21 horas un canta-cuentos. También hoy se inaugura una exposición fotográfica, ubicada en la Casa de les Olives, que podrá visitarse durante toda la semana, las tardes de 19 a 21horas.

Gastronomía, con catas y degustaciones de vino y cervezas artesanales, música, con la actuación de la coral de Gospel de Oliva, el directo de Óscar Jareño y Mariano Gil, la actuación de The Jam Ones, y Black Tie, con Santi de Jazz­matiks, y el grupo de Lindy Hop de Dénia; promoción del patrimonio, a través de rutas guiadas y sensoriales y reciclaje. La preocupación por mantener el paisaje, el medio ambiente y nuestro entorno también está presente en esta segunda edición de la Semana Cultural de Benigembla. Con la colaboración de Precius Plástic, se ha organizado un taller divulgativo que servirá para mostrar cómo es posible dar una nueva vida a aquellos objetos de plástico que desechamos, como: bolsas, tapones, viejos juguetes o envases de alimentos, para reconvertirlos en otros útiles y alargar su vida, consiguiendo así no contaminar nuestro entorno. La cita, mañana martes a las 18 horas.

Otro de los puntos fuertes de esta II edición de la Semana Cultural de Benigembla es el BIMAU, el concurso de grafittis y arte mural, que se convoca también por segundo año consecutivo. Los vecinos de la localidad han prestado sus fachadas y otros espacios públicos que serán reconvertidos en lienzos donde los artistas, cuatro en total, llegados desde distintos puntos de España, plasmarán sus obras siguiendo las bases de esta convocatoria, con la que se pretende integrar el arte en los espacios públicos.

La programación también servirá para recuperar la tradición de jugar a Pilota Valenciana en la calle, con una partida que cuenta con deportistas de renombre, y crear cantera, ya que se ha previsto un taller de pilota para los niños y niñas del municipio a cargo del pilotari profesional Sacha Kruithof. Esto será el jueves, 1 de agosto.

Presentaciones literarias, teatro, cena popular y charlas divulgativas, completan la programación de esta intensa semana en Benigembla.

Todas las actividades son gratuitas, excepto las catas, a las que los asistentes deben pagar un precio simbólico de 6 euros.