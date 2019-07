Més exige que la tauromaquia deje de ser considerada patrimonio inmaterial

Més per Mallorca exige que la tauromaquia deje de ser considerara patrimonio inmaterial del Estado. La formación ecosoberanista responsabilidad al Gobierno central de la corrida de toros que se celebrará en Palma en las próximas semanas en la que se permitirá la muerte del animal, después de la sentencia del Tribunal Consititucional que tumbó los artículos principales de la Ley balear de Toros. La normativa que prohibía la muerte del animal en la plaza aprobada por el Govern en 2007 y corregida por el Constitucional el año pasado tras prosperar un recurso del Estado.

El senador por Mallorca, Vicenç Vidal, considera que los toros no pueden ser una excepción dentro del maltrato animal. Considera que el Gobierno central es irresponsable por permitir las corridas en Palma y no regular una actividad que no tiene el mismo apoyo en todas las autonomías.

Pide que cesen las ayudas al sector y la promoción de la tauromaquia y que se garantice que se cumplen los preceptos que quedan en vigor de la ley balear de Toros, como la prohibición de acceso a menores o las garantías de bienestar animal en el transporte de los cabestros.