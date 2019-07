Ahora que ya se ha constituido oficialmente el Ayuntamiento de Medina del Campo, la portavoz de Ciudadanos, Cristina Blanco, dará un periodo de confianza al nuevo equipo de gobierno para analizar su trabajo.

Ahora mismo Blanco se preocupa fundamentalmente por la situación económica de Medina del Campo y recuerda que en el Ayuntamiento se trabaja sin presupuestos y esto es complicado tanto para los políticos como para los trabajadores a los que ha encontrado un poco incómodos. Su trabajo futuro se centrará en mejorar la situación económica y de desempleo de la villa así como la de comerciantes e industrias. Considera que hay que trabajar muy cerca de las asociaciones de empresarios, hosteleros y comerciantes y que el resto de administraciones miren un poco más hacia Medina del Campo. En este sentido, asegura Cristina Blanco que no dejará de luchar para aprovechar el papel importante que ahora mismo juega su partido en la Administración Regional. Y es que es una gran convencida de que Medina tiene potencial y hay que empezar por creerse lo que posee la villa.

Con respecto a lo que puede ser el trabajo municipal en los próximos años, Blanco cree que debe haber sinergias entre las propuestas de unos y otros grupos políticos y, sobre todo, controlar el gasto. Por este motivo le sorprendió la buena sintonía del PP y PSOE en el pleno al aprobar las retribuciones de los concejales cuando, asegura, no parece el camino adecuado que se suban los sueldos siendo primordial controlar el gasto. En referencia a la propuesta que se hizo a este partido para entrar en la Junta de Gobierno, Cristina Blanco asegura que no van a estar en ningún órgano en el que no tengan capacidad de decisión.