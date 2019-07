El Jazzaldia donostiarra supera las expectativas con 168.000 espectadores

La 54 edición del Heineken Jazzaldia congregó a un total de 168.000 espectadores que han mantenido la asistencia durante los cinco días de festival en los que las estrellas del género han compartido protagonismo con la lluvia y el viento en San Sebastián y que ya tiene fecha para la 55 edición del festival, que tendrá lugar entre el 22 y el 26 de julio del próximo año.

El tiempo no ha acompañado a lo largo de estos cinco días, con una climatología complicada y adversa, que sin embargo no ha impedido que Donostia se convirtiera, un año más, en la capital del jazz del 24 al 28 de julio. A la cita acudieron fieles del género que pasaron por alto el temporal. Un público "entregado" preparado para mojarse y disfrutar, y que no dudaron en agarrar los paraguas y los ya clásicos ponchos impermeables. Una conducta que desde la organización han catalogado de "ejemplar" y que ha respondido de la mejor manera a los artistas consagrados y a los nuevos talentos reunidos en la capital guipuzcoana.

El concejal de Cultura, Jon Insausti, durante la rueda de prensa de balance del festival que ha ofrecido este lunes junto al director del Jazzaldia, Miguel Martín, ponía de relieve y aseguraba lo especial que es este festival. La amplía y variada oferta del cartel de este año ha superado todas las expectativas y previsiones establecidas previas al Jazzaldia, aseguraba el concejal.

Entre las actuaciones más aclamadas, el director, Miguel Martín, ha destacado el nombre de Maria Scheinder, la directora estadounidense que llenó la Trinidad junto a la orquesta noruega Ensemble Denada en un concierto que "ya está inscrito en la historia del festival como uno de los más memorables", y a quien siguen en el podio el galardonado con el Premio Donostiako Jazzaldia de esta edición, John Zorn, y el grupo escandinavo Atomic.

Otros cabezas de cartel como Joan Baez -en el antepenúltimo concierto de su gira de despedida-, Jamie Cullum, Joe Jackson, Diana Krall o Silvia Pérez Cruz, que cerró el festival junto con el brasileño Toquinho y Javier Colina, "han cumplido perfectamente con lo que se esperaba de ellos". Una edición en la que también han cautivado las notas de los veteranos saxofonistas Houston Person y Charles McPherson, que cuentan con más de 50 años de jazz a sus espaldas.

Martín ha destacado el "éxito" del ciclo japonés, novedad en el Jazzaldia, que ha contado con la participación de pianistas como Chihiro Yamanaka y Ai Kawabara y la joven guitarrista Rei, una apuesta que, pese a ser "complicada de organizar y pesada de financiar", continuará en futuros programas.

Destacable también por parte del director la participación de artistas y grupos locales que han estado muy presentes en esta edición, con cerca de 40 agrupaciones vascas, entre los que han destacado las actuaciones de Belako y Nogen, que pusieron el broche de oro a la jornada del pasado sábado en el Escenario Verde del Jazzaldia.

El director del festival ha dedicado una mención especial a la "presencia y la constancia" de los espectadores, a quienes ha agradecido "su forma de entregarse a la música, independientemente de cuáles sean las circunstancias atmosféricas", y ha recordado que eso es lo que hace de este "un festival grande" que mantiene "una comunicación con el público por encima de lo que se está viendo en otros escenarios". Asimismo, también ha asegurado que seguirán trabajando por cumplir la función del festival por descubrir nombres nuevos, "de calidad contrastada pero que no están al alcance de todos".

Los cinco días de jazz han transcurrido sin incidencias, pese a que seis de los 112 conciertos programados tuvieron que cancelarse por motivos técnicos derivados de la climatología, que no se sumó a la celebración de la misma manera que los donostiarras, algo que ha impedido alcanzar el récord de asistencia que se intuía después del multitudinario Jazz Band Ball inaugural.