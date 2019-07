La Junta retrasa la subida del precio de las guarderías para 2020

Asociaciones representativas del sector de escuelas infantiles de Andalucía y el sindicato CCOO han coincidido en criticar que la Junta de Andalucía ha retrasado "hasta septiembre de 2020" la subida del precio-plaza de dichos centros "prometida" por el propio Gobierno autonómico de PP-A y Ciudadanos (Cs) para el próximo curso.

Así, la Federación andaluza de centros de enseñanza privada (CECE) en Andalucía ha criticado en un comunicado que, "sorprendente e inesperadamente, ya terminando este curso escolar, sin tiempo para reaccionar", desde la Junta se les haya anunciado que "dicha medida no se tomará hasta septiembre de 2020, dejando a las escuelas sin ninguna subida ni mejora durante todo el curso escolar 19/20".

La federación lamenta que este anuncio llega después de que se recibiera "con gran expectación la promesa del actual Gobierno de incrementar dicho precio plaza en un 15% a partir de enero de 2020, y al mismo tiempo modificar al alza las bonificaciones a las familias para que no soportaran ellas dicha subida, sino que lo hiciera la Administración".

Dicha asociación, que representa a un "importante grupo de estas escuelas" en Andalucía, a las que presta asesoramiento, ha subrayado que lleva años reivindicando "las urgentes mejoras que necesita el sector, que son muchas, para prestar su servicio en las mejores condiciones posible a los niños y a las familias", entre las que figura la "actualización" del precio-plaza, que "ya no podía esperar más tiempo" porque "lleva congelado más de once años, sumiendo a las escuelas en una situación económica crítica".

Esta situación quedó "agravada recientemente por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)" y "puede ser dramática si este indicador vuelve a subir como se ha anunciado", según CECE-A, desde donde han manifestado su "más enérgica protesta" por dicha decisión de la Junta e instan a la Administración a que "dé marcha atrás en lo que ha anunciado, rectifique para cumplir la promesa que se había hecho desde todas las instancias del Gobierno, o que, al menos, arbitre las medidas que sean necesarias durante el curso 19/20, hasta que se produzca la actualización anunciada en septiembre de 2020".

ASOCIACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES UNIDAS

Por su parte, la Asociación de Escuelas Infantiles Unidas de Andalucía exige "soluciones para que la Consejería de Educación cumpla con las promesas del nuevo Gobierno de mejora de la financiación a los centros para el próximo curso 2019/2020".

Según relata la citada asociación en otro comunicado, desde la Consejería de Educación les han explicado que "aumentar el precio plaza y las bonificaciones no será posible para el curso 2019-2020, ya que hay una serie de reparos por parte de la Intervención General", de forma que, "a pesar de tener capacidad presupuestaria, no es posible aplicar estas subidas".

Ante ello, la presidenta de Escuelas Infantiles Unidas, Maribel Uncala, ha aseverado que, "si el dinero no es el problema" de cara a las subidas del precio de las plazas para el próximo curso sin que afecte a las familias, "la administración tiene que tener capacidad para buscar alternativas y compensar desigualdades para no seguir castigando a un sector tan vulnerable y que se encuentra en situación precaria".

En esa línea, subraya que "el déficit del precio plaza se remonta varios años atrás, y somos las escuelas infantiles las que hemos padecido esta descompensación". "No podemos entender que no se vayan a buscar otras alternativas, ya que sabemos que hay voluntad política y dinero, y si al final no se llevan a cabo medidas para compensarlo en este curso que entra, en septiembre, muchas de las escuelas infantiles andaluzas se verán seriamente afectadas, algunas de forma irremediable", según advierte.

Tras remarcar que "hay compromisos firmes e ineludibles por parte del nuevo Gobierno autonómico de que se va a aumentar el precio de la plaza escolar y las bonificaciones, para que sea la administración la que pague más por la plaza escolar de los menores", desde la Asociación de Escuelas Infantiles Unidas avisan de que van a "exigir con todas nuestras fuerzas que esto se cumpla", porque "se van a crear graves consecuencias económicas en todas las escuelas, y en algunos casos irreparables".

Además, la asociación critica que, en una mesa sectorial "tan trascendental para el sector" de las escuelas infantiles, "ni el consejero ni la viceconsejera hayan asistido para dar explicaciones, ofrecer al menos alguna alternativa y reiterar su compromiso".

FÓRMULAS ALTERNATIVAS PARA EL PRÓXIMO CURSO

Desde Escuelas Infantiles Unidas indican por otro lado que, por parte de Educación, se plantea "un aumento presupuestario del 15% del precio de la plaza escolar para el curso 2020-2021, acompañado de mejorar las bonificaciones a las familias de forma que las familias no paguen más por la plaza o incluso paguen menos", cuestión que a dicha asociación le parece "muy positiva, siempre y cuando se busquen fórmulas para solventar la situación del próximo curso".

En esa línea, insiste la asociación en que los centros de escuelas infantiles están "endeudados y ya no tienen líneas de créditos bancarias", lo cual, "unido a las vacantes escolares, que después del procedimiento de admisión han sido más de 30.000, sitúa a los centros en bancarrota, por lo que está peligrando el sistema creado, afectando al empleo, con despidos y reducción de jornadas de los trabajadores que impiden poder sobrevivir de este trabajo y con empresas cerrando", según Escuelas Infantiles Unidas, que agrega que esta nueva propuesta de la Consejería para el curso 2020-21 "debe estar materializada normativamente y aprobada en Consejo de Gobierno antes de enero de 2020".

Para esa fecha, "si no se ha cumplido con la promesa y el compromiso que tienen con el sector", Escuelas Infantiles Unidas "propondrá a sus casi 480 centros asociados tomar medidas contundentes de actuación y buscará el apoyo de todas las asociaciones patronales y de los sindicatos, así como de todos los centros adheridos de Andalucía", según avanza la asociación, que reclama un compromiso "ineludible", de "forma pública y por escrito, tanto del presidente de la Junta, Juanma Moreno, como del vicepresidente, Juan Marín, de la subida del 15% de estas ayudas para el curso 2020/2021".

CRÍTICA DE CCOO

Por su parte, la Federación de Enseñanza CCOO-Andalucía también ha reprochado en otro comunicado a la Junta que "retrase" a septiembre del próximo año la subida "prometida para enero" de las bonificaciones de precio por plaza en las escuelas infantiles.

Según han señalado a Europa Press fuentes del sindicato, esta ha sido una de las conclusiones que han extraído de la reunión de la mesa de negociación en la Consejería de Educación, en la que están presentes sindicatos, diferentes patronales sectoriales y el Gobierno andaluz.

Esto, según han indicado las mismas fuentes, va a hacer "insostenible" la situación en las escuelas infantiles, que va a dificultad poder pagar el salario mínimo interprofesional (SMI) y cumplir con la subida que marca el convenio colectivo.

Según han apuntado, esta situación es "tremendamente frustrante" y de "alarma social", por lo que han reclamado "medidas oportunas" para solucionar esta situación "con urgencia", e incluso no han descartado movilizaciones a principios de septiembre.

En la reunión, la Junta ha informado a las partes sobre las bonificaciones a las familias y ha señalado que las bonificadas al cien por cien representan el 40 por ciento de los alumnos matriculados que han solicitado la ayuda.