El Ayuntamiento de Baeza decide en pleno suprimir el botellódromo

Se trata de una zona de ocio que el Ayuntamiento de Baeza había puesto a disposición para quien quisiera utilizarla pero que últimamente estaba generando problemas y creándose un efecto llamada para toda la provincia. Es una cuestión de la que ya alertaron hace semanas desde el Partido Popular, que ha llevado esta cuestión a modo de moción al Pleno del mes de julio. Fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, e incluso al día siguiente la decisión se promulgó mediante decreto de alcaldía, de ahí que la ciudad ya no cuenta con una zona específica destinada a este fin. Algo que desde el gobierno consideran que "era un problema y estaba creando un efecto llamada, mucha gente que solo venía a Baeza para ese fin, y los jóvenes de la ciudad ya no estaban cómodos. Hay que adaptarse a los cambios en las costumbres de ocio, pero no a cualquier precio, y esperamos que la gente joven lo entienda". Así lo decía para esta redacción la concejala de Presidencia, Beatriz Martín.

Además, se aprobó la creación de una comisión para abordar esta cuestión y en la que se contará con la participación de los colectivos y asociaciones juveniles. Desde Izquierda Unida, su concejal Joaquín Lopez, también se posicionaba al respecto, señalando que "era un asunto polémico" para el que su formación ofreció propuestas que enriquecieran la moción, como incluir a las asociaciones juveniles en la comisión, así como ofrecer a este colectivo alternativas de ocio.

El concejal popular Miguel Rascón, insistía en que "ese espacio no reunía las condiciones mínimas para la práctica de esta actividad", que con el paso de los años, dicen desde el PP, ha ido degenerando. Incluso recuerdan las quejas de establecimientos y vecinos, además de un informe policial emitido alertando de esta situación. Los populares han manifestado su satisfacción porque esta decisión de cerrar el botellódromo haya salido adelante por unanimidad.