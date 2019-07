¿Hace falta un nuevo estudio de impacto ambiental para la ampliación norte del puerto?

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha reiterado este lunes que no se opone a la ampliación norte del Puerto, pero insiste en que, para llevarla a cabo, se han de estudiar primero sus efectos medioambientales y cómo minimizarlos. Ribó ha hecho hincapié en la importancia que tiene el Puerto para la ciudad, por ser "un lugar de creación de ocupación", pero también ha recordado que Valencia tiene la "necesidad" de tener una fachada marítima "sostenible y agradable".

Asegura, además, que hay otras posibilidades y ha puesto de ejemplo el puerto de Hamburgo, en el que casi la mitad de los transportes se realizan por vía ferroviaria.

Mientras, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha anunciado este lunes que exigirá en el próximo pleno al alcalde Ribó, que apoye al sector portuario de Valencia como motor económico y creador de empleo.

Giner califica de inaceptable que Ribó se ausente de manera habitual de las reuniones del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, mientras critica planteamientos que llevan años proyectados. El portavoz de la formación naranja también realizará en el pleno del miércoles una pregunta oral a la portavoz del PSPV para que Sandra Gómez aclare si comparte la posición del alcalde respecto al proyecto de ampliación del Puerto.

En cuanto al presidente Puig, afirma que siempre hay que cumplir la legalidad. Y si es necesario hacer otro informe de impacto ambiental, pues se hace, pero si, legalmente, no hace falta, pues no se hace. Pero, insiste en que lo importante es que el Puerto tenga en cuenta a la ciudad a la hora de establecer sus acciones, y también al revés:

Por su parte, fuentes de Puertos del Estado explican a Radio Valencia que el estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación norte del puerto de Valencia, que se aprobó en 2017, sigue totalmente vigente. Es válido porque estos estudios no tienen fecha de caducidad siempre y cuando no haya una modificación sustancial en el proyecto, algo que, según esas fuentes, no ocurre en este caso.

Según Puertos del Estado, el órgano promotor del proyecto, que fue la Autoridad Portuaria de Valencia, ya obtuvo el preceptivo estudio de impacto ambiental para la ampliación y desde entonces no ha cambiado nada. Por tanto, sigue siendo válido y no sería necesario tal y como reclama el alcalde de Valencia, Joan Ribó.

Sobre la petición de la consellera de emergencia climática y transición ecológica, Mireia Molla, que solicitaba el viernes que se convoque la comisión bilateral Gobierno-Generalitat para abordar la ampliación del puerto y aclarar si sigue sirviendo la declaracion de impacto ambientel que se hizo hace doce años, Puertos del Estado remite a la Autoridad Portuaria, que es de quien depende la obra. Eso no quiere decir que se pongan de perfil y que no quieran saber nada de la polémica. Según estas fuentes, si se requiere a Puertos para cualquier gestión o informe, ahí estarán como han estado haciéndolo desde siempre.