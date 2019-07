Por un error involuntario, se ha colado en la web de Radio Zamora una noticia que no se ha producido: que el Zamora es equipo de 2ªB. La noticia no se ha producido pero el editor de la página, por razones desconocidas ha colocado en la web y como última hora, la noticia de que el Zamora es equipo de 2ªB, cuando eso no es así.

Rogamos disculpen este error ajeno a nuestra voluntad: por ahora el Zamora sigue en el grupo VIII de Tercera División.