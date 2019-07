Lambán será presidente del Gobierno de Aragón en un cuatripartito

No se esperaban sorpresas y no se han producido. Pasadas las 22.00 se ha conocido el resultado de la consulta que la dirección de Podemos Aragón abrió desde el sábado a sus militantes, para saber si apoyaban o no la investidura de Javier Lambán como presidente. Y lo han respaldado de forma rotunda: hasta las 20.00 han votado 3379 inscritos, y de ellos 2934 (un 87,2%) ha dado el voto favorable al acuerdo que cerraron el pasado viernes PSOE, Podemos, el Partido Aragonés y Chunta Aragonesista.

De este modo, Lambán repetirá otros cuatro años como Presidente de Aragón, pero con una fórmula distinta. Si en 2015 estuvo gobernando con Chunta en minoría (18 del PSOE y 2 de CHA), y dependiendo de los 14 diputados que tenía Podemos, ahora el acuerdo es más complejo. Javier Lambán será elegido por mayoría absoluta con el apoyo de 36 diputados de las Cortes de Aragón: 24 del PSOE, 5 de Podemos, 3 de CHA y 3 del PAR. También tendrá el voto favorable del diputado de IU, pero esta formación no ha querido entrar en el gobierno, Enfrente, estarán los 31 diputados del centro derecha: 16 del PP, 12 de Cs y 3 de Vox

El formato del nuevo gobierno será complicado de gestionar. Los cuatro partidos estarán en el ejecutivo. El PSOE dirigirá la mayor parte de las consejerías, pero Podemos tendrá la de Universidad, el PAR la de Industria y CHA la de Vertebración del Territorio. Las cuatro formaciones saben que el escenario es complejo, pero están dispuestos, dicen, "a hacer un esfuerzo y a pensar en los intereses de Aragón por delante de los intereses partidistas". De momento, Lambán expondrá mañana su programa de gobierno, y el miércoles se votará su investidura.