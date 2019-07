El Rey Felipe VI comparte con Torres la preocupación por la inestabilidad política

El rey ha compartido este lunes con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, la necesidad de estabilidad política en España y de que sea posible elegir a un Gobierno tras las últimas elecciones generales.

Felipe VI ha recibido a Torres en el Palacio de la Zarzuela en el marco de la ronda de contactos que está manteniendo con los presidentes surgidos de los últimos comicios autonómicos.

Al término de esa audiencia, el presidente canario, en declaraciones a los periodistas, ha informado de que ambos han hablado de la realidad política del país y "de la necesidad de que haya un Gobierno".

Ha añadido que la existencia de un Ejecutivo y la aprobación de unos nuevos presupuestos generales del Estado es clave para su autonomía porque no tenerlos le afecta de forma negativa, y ha recalcado que "la voluntad de que haya una estabilidad política ha sido también compartida en la reunión".

Al plantearle si cree que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, debería volver a intentar un acuerdo con Podemos para su investidura como ha sido posible en Canarias, Torres ha precisado que "cada lugar tiene sus circunstancias".

Ha explicado que el pacto en Canarias se ha logrado tras un periodo de mucha incertidumbre, pero ha insistido en que son situaciones distintas.

"Yo quiero ser optimista. Agosto está a punto de comenzar pero esto no debe pararse, debe seguir habiendo contactos y ojalá que a la vuelta del verano haya investidura", ha añadido.

Además, ha instado a otras fuerzas políticas, en referencia al PP, que actúen en consecuencia con sus palabras en las tras las elecciones de 2015 y 2016 reclamaban al PSOE hacer política de Estado para facilitar la investidura de Mariano Rajoy.

Torres se ha mostrado sorprendido por el conocimiento que el rey le ha demostrado de la realidad política y económica canaria y que conociera su discurso de investidura y la trascendencia que ha dado a la necesidad de una agenda social para las islas.

También han hablado de la trascendencia de la educación, la innovación y la apuesta de Canarias contra el cambio climático buscando ser una plataforma de autosuficiencia energética.

Ángel Víctor Torres se ha referido a los últimos datos de ingresos en su comunidad para lamentar la mala previsión del Gobierno autonómico saliente, y aunque ha reconocido que puede afectar a sus planes sociales, ha asegurado que no renuncia a ellos.

"Lo haremos como sea preciso, reajustando los gastos e ingresos y siendo mucho más responsables que el Gobierno saliente", ha añadido.

Por otra parte, ante la posibilidad de que Coalición Canaria proponga al expresidente canario Fernando Clavijo como senador, ha evitado comentarlo a la espera de que sea firme esa decisión

En la reunión con el rey, de una hora de duración, el presidente canario le ha trasladado una invitación para que visite el archipiélago y ha comentad su conversación sobre el apoyo del monarca al proyecto de que el Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria fueran declaradas patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Tras conseguir ese objetivo, ha agradecido el respaldo de la Corona y se ha mostrado convencido de que se podrá ver pronto al rey disfrutando de las bellezas canarias.

