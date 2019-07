El presidente de la Federación Española de Baloncesto presentó esta mañana los últimos detalles del Torneo de Málaga, preparatorio para el Mundial que disputará España a finales de agosto. Habló Jorge Garbajosa de la organización del torneo, de las sensaciones de la selección y también del que fuera su club.

Un Unicaja que ya ha cerrado su plantilla con los seis fichajes confirmados. Garbajosa avaló la planificación del equipo de los Guindos, pero pide que no haya precipitaciones. "Hay mucha versatilidad. Pero un equipo no se descubre hasta que no abres el melón. Pero, lógicamente, cuando palpas el melón, tiene buena pinta. Y este Unicaja la tiene".

La selección tiene un cajista en sus filas, el escolta Jaime Fernández. Un jugador al que ve con buen rendimiento. "Ha trabajado muy bien en verano, coincidimos mucho entrenando en el mismo sitio y he visto cómo se ha preparado para llegar a tope. Ahora se trata de afinar conceptos y sistemas y empezar a competir".

Garbajosa también se manifestó sobre los cambios en el sistema de accesos a la Euroliga, que este próximo año será por invitación y no por posición en liga. "Es indignante. Todos hacemos un esfuerzo para el bien común menos uno. Esto no es una guerra Euroliga-FIBA, es ya una guerra de la Euroliga contra el sistema del baloncesto en general, en el mundo entero. Va contra las ligas y selecciones. Que cada uno opine, pero esto son hechos", sentenció.

El mítico pívot de Unicaja, encantado con traer este torneo a la ciudad donde brilló en la ACB. "Málaga que es una ciudad de baloncesto, es un placer venir. Nuestro seleccionador, uno más de los vuestros, Sergio Scariolo, y Marc Gasol vienen como campeones de la NBA. Que sea una fiesta del baloncesto nacional".