Los vigilantes de seguridad de El Prat se plantan de nuevo: huelga indefinida a partir del 9 de agosto

Si tiene usted que volar próximamente desde el aeropuerto de El Prat de Barcelona, apúntese bien esta fecha: viernes 9 de agosto. Es el día en el que los vigilantes de seguridad del Prat empezarán una huelga indefinida, en la que se podrían repetir, como dos años atrás, la interminables colas en los controles, que impidieron a muchos viajeros coger su avión.

Ahora son los trabajadores de otra empresa los que van a la huelga, que ya han registrado oficialmente este lunes. Sin embargo, son prácticamente los mismos empleados que hace dos años, pero en una empresa diferente: Trablisa.

La huelga del verano del 2017 acabó con un laudo que, entre otras cosas, obligaba a la empresa Eulen a pagar 200 euros mensuales más a los trabajadores de seguridad. Cuando hubo el cambio de empresa, este plus se retiró y justamente es una de las reivindicaciones que realizan de nuevo los trabajadores: que les paguen un euro más a la hora para compensar el exceso de trabajo que sufren en comparación con otros aeropuertos estatales. Al mes, son unos 160 euros de incremento.

"Nos están engañando continuamente"

"Nos están engañando continuamente, no cumpliendo con nada del que dicen, no cumpliendo con el laudo obligatorio, ni con los acuerdos a lo que hemos llegado en otros momentos", asegura el asesor del comité de empresa, Joan Carles Jiménez.

También reclaman descansos durante la jornada laboral. Dicen que el Aeropuerto de El Prat ha crecido, que vienen más turistas, pero que no se han incrementado los filtros, de forma que los trabajadores de seguridad tienen más trabajo y más presión. Por eso reclaman 10 minutos de descanso por hora.

También exigen mayor paridad

Los trabajadores también reclaman más paridad, una cuestión por la cual la empresa no tiene ningún interés, según la presidenta del comité de empresa, Genoveva Sierra: "La empresa dirá que no pueden hacer nada porque no encuentran mujeres para trabajar, pero nosotros les hemos enviado currículums de mujeres, hace meses, y nunca las han llamado. Nunca. Por lo tanto, esta excusa, si la empresa la dice, no servirá", apunta Sierra.

La huelga será indefinida y empezará el 9 de agosto con una manifestación que próximamente convocará el comité de empresa.

Podrían llegar a ser dos huelgas

Los trabajadores de tierra de Iberia en el aeropuerto de El Prat, que hicieron huelga este pasado fin de semana, ya han anunciado que habrá nuevos paros si no se da una solución a la falta de personal que aseguran que sufren, pero por el momento dan unos días a la empresa para negociar.