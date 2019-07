Cuenta atrás para los trabajadores de Alcoa

A unas horas para la finalización del plazo de la venta de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña a Parter, los trabajadores siguen a la espera de saber si el fondo suizo depositará antes de las doce de la noche los avales requeridos o si a partir del 1 de agosto la empresa ejecutará el despido colectivo y se quedarán en la calle. No hay noticias y, en este caso, no parece que eso sea una buena noticia.

Es lógico que después de nueve meses los trabajadores no se fíen de nada ni de nadie. Están escarmentados de la multinacional aluminera; cansados de los aplazamientos, y descreídos de las certezas manifestadas por los políticos. El presidente del comité de empresa de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, lo deja claro: "Nosotros no sabemos nada más que lo que escuchamos a la clase política que dice que tiene 'esperanzas ciertas' (lo dijo el presidente asturiano Adrián Barbón) y al consejero (de Industria, Enrique Fernández) que dice que está hablando con todas las partes, pero bueno con nosotros no lo ha hecho. Yo no me fío de nadie hasta que no vea la firma de Parter y el contrato con Alcoa. Alcoa está diciendo que de momento no tiene las garantías, que no están confirmadas. Y este proceso ha sido tan abrupto que ahora mismo no confío en nada".

Para que Alcoa no ejecute el expediente de extinción de empleo, el fondo suizo tiene que presentar los avales por valor de 30 millones de dólares (unos 27 millones de euros), a repartir a partes iguales entre la planta de San Balandrán y la de A Grela.

¿Se podría ampliar el plazo?

José Manuel Gómez de la Uz: "Realmente otro plazo no existe, pero que tampoco existía en las anteriores ocasiones. Esto se tenía que haber acabado el 30 de junio y estamos a 30 de julio. En todo este proceso los únicos que hemos hecho algo somos los trabajadores, negociando con la multinacional, y lo que se ha sacado al final es lo que ha querido el gobierno, o alineado con la empresa.... Y uno al final no sebe si esto es lo mejor que se podría haber hecho."

Si no hay cambios, a medianoche se cierra el plazo de un proceso sobre el que el Ministerio de Industria informará mañana a los trabajadores en Madrid a partir de las doce y Alcoa desde las cuatro de la tarde.