Paula Miguel cierra la plantilla del Voley Kiele Socuéllamos

La malagueña Paula Miguel de Blas acepta el reto de iniciarse en la Liga Iberdrola, de la mano del CV Kiele Socuéllamos, quien confía en ella como central del primer equipo, pese a su juventud, y tras su paso por el Mairena Voley, al que llegó con tan sólo 18 años convirtiéndose en una de las mejores centrales de la segunda categoría del voleibol nacional.

Paula nació en 1998 en Torremolinos, y desde muy joven destaco en el voleibol de su ciudad gracias a su altura y buen trabajo, lo que llevó a que se fijarán en ella, en 2014, en su primer año de juvenil, los entrenadores del San Diego americano que la invitaron a trabajar con ellos durante esa temporada, en una “experiencia única que me permitió conocer otro voleibol y otra cultura, enriqueciéndome como persona y formándome como jugadora en mi etapa juvenil” nos dice una sonriente Paula.

Terminada su etapa americana, regresa al juvenil del Torremolinos donde realiza una magnífica temporada, lo que le sirve para dar el salto al CD Unideba de Málaga, en Primera División andaluza, iniciando de manera precoz la etapa senior con tan solo 19 años.

Y es en Málaga, donde el cuerpo técnico del Mairena Voley, de Superliga 2, se fija en la espigada central para su proyecto 2018/2019, donde Paula además de seguir creciendo como jugadora conoce su primer vestuario profesional, y hace piña con las que ahora volverán a ser sus compañeras, y amigas, Nerea Fuentes y Rocío Jiménez.

Terminan terceras de Superliga 2, acariciando el play-off y viendo la Liga Iberdrola más cerca, y realizando Paula una magnifica temporada en la que termina como una de las mejores centrales de la categoría, y dando ya muestras, a pesar de su juventud, del prometedor futuro que tiene.

Renueva con las sevillanas ilusionada “aunque sabía que por la buena campaña de la pasada temporada, y la salida de jugadoras importantes, la temporada sería difícil pero yo continuaba en Sevilla, donde me habían acogido muy bien, y con la mente puesta en seguir creciendo” nos dice Paula, que ahora reconoce que la llamada del Kiele “supone para mí el fin de ese ciclo formativo, y la oportunidad de comenzar a demostrar que puedo dar mucho en este deporte, que me apasiona, y gracias al cuerpo técnico y dirección deportiva del Kiele que me brindan poder disfrutar de la Liga Iberdrola”.

Para la dirección deportiva del Kiele “Paula Miguel es una jugadora que ya veníamos siguiendo del pasado año, conocedores de sus buenos números en la Superliga 2, y que este año acepta el reto de la Liga Iberdrola” cuenta Pablo Moreno que nos confirma que con este fichaje “queda cerrada la plantilla 2019/2020 con la que van a salir a darlo todo, dejando una ficha nº 12 por petición del cuerpo técnico, para futuras fechas hasta el cierre del mercado invernal”.