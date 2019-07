Les Nits al Claustre porten les 'Cançons de tardor' de Josep Aparicio 'Apa' i Ricardo Esteve

Les Nits al Claustre, la proposta d’espectacles a l’aire lliure al Museu de Belles Arts de Castelló, que organitza l’Institut Valencià de Cultura, continuen aquesta setmana amb el concert de Josep Aparicio ‘Apa’ i Ricardo Esteve. Tal com ja es va programar l’any passat, en aquesta edició les Nits al Claustre tornen a oferir propostes d’estils musicals i gèneres molt diferents i, a més, han inclòs un contacontes per a públic adult.

Després de 15 anys treballant junts, Josep Aparicio ‘Apa’ i Ricardo Esteve presenten un format musical nou per a recordar aquelles cançons de la generació dels 60 i 70 que ens van ajudar a créixer i conviure en un món difícil de creure, tal com estan les coses. Amb aquest nou repte la parella d’artistes ha triat temes d’autors com, per exemple, Paco Muñoz, Eliseo Parra o Joan Manuel Serrat, entre d’altres.

Els concerts tenen lloc tots els dijous a les 22.30 al claustre del Museu de Belles Arts de Castelló, amb l’entrada gratuïta, i tenen l’objectiu d’apropar nous estils de música al públic en un ambient relaxat. En conjunt, aquesta programació fuig d’encasellaments temàtics i opta per propostes diverses i fresques molt adequades per a les nits d’estiu a la ciutat.

Més propostes d’estiu

El dia 8 d’agost serà el moment del cantautor castellonenc Artur Àlvarez, que presenta una selecció dels temes més significatius de la seua discografia dedicada als nostres poetes.

Per últim, la programació d’enguany de Nits al Claustre es tancarà el 15 d’agost amb el concert de Fabian Barraza Django’s Quartet, referent nacional del ‘jazz manouche’, que rememorarà les màgiques nits en què Django Reinhardt i Stéphane Grappelli delectaven el públic del Hot Club de París.