El Eldense visita al Petrelense (Mi. 20:30 h)

El estadio municipal “El Barxell” de Petrer acoge este miércoles a partir de las 20:30 h, el segundo partido de pretemporada para el C. D. Eldense que rinde visita a la U. D. Petrelense para el que también es su segunda cita. Los azulgranas jugaron el pasado viernes contra el juvenil “A” del Elche C. F. y los rojiblancos se estrenaron visitando al Novelda C. F.

La U. D. Petrelense está en marcha / U. D. Petrelense

Los aficionados de uno y otro equipo podrán ver el avance de ambas plantillas después de acumular más jornadas de trabajo, los deportivistas a las órdenes de Santi Rico que ya podrá contar con Abraham Gomis y David López y los petrerís a las del técnico noveldense Juanlu Pacheco que afronta su primera temporada al frente de la U. D. Petrelense tras su ascenso a la Regional Preferente para lo que está confeccionando una plantilla que tendrá su portería bien resguardada con la renovación de Adriel Cerdá y la vuelta de Pablo Paterna además de la renovación de futbolistas tan importantes como Yari, Puche, Ierai, Omar y Fran con los fichajes del nivel de Rubén Sánchez, Carlos Puente, Iván García y Kevin.