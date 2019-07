David Narváez no seguirá en el Xerez CD

David Narváez no seguirá vistiendo la camiseta del Xerez Club Deportivo la próxima temporada. El jugador, que ya se había pronunciado anteriormente sobre este tema, ha acabado por no aceptar una oferta de renovación del club en la que le reducían las condicions de su contrato con respecto al año anterior y se marchará al Arandina, club del grupo 8 de Tercera División.

El futbolista estaba automáticamente renovado tras cumplir ciertos objetivos la anterior campaña, aunque las negociaciones, que a priori parecían sencillas, se han terminado por romper.

El delantero jerezano anotó 10 goles el pasado curso, sin ser titular indiscutible durante la temporada. A pesar de ello, según explica el propio David, el Xerez CD le ofreció una oferta a la baja, que ni siquiera igualaba su contrato anterior.

El club azulino quería a David en sus filas, también el propio Juan Carlos Gómez, y por ello le ofreció una segunda oferta que tampoco aceptaría el punta. “Llegaron a hacerme otra propuesta, pero no mejoraron mi contrato y debían haber respetado mi contrato anterior”, explica el nuevo jugador del Arandina en declaraciones al Diario de Jerez.

A raíz de ahí, el futbolista ha declarado que “estoy decepcionado y dolido, porque mi prioridad era quedarme en casa”. David afirma a este medio que “no me han respetado el contrato que tenía tras la renovación automática” y por ello se marcha al Arandina.

En estas declaraciones, David Narváez ha recordado que “vine aquí en División de Honor en un momento en el que nadie quería venir y después de casi tres años no me esperaba esto”.

El nuevo jugador del Arandina cuenta que “allí me han puesto todas las facilidades, para mí y para mi familia, y les agradezco la paciencia que han tenido conmigo porque he estado dos semanas dándole vueltas, hasta que finalmente me he decidido”.

El jugador no ha querido marcharse sin ofrecer en el medio anteriormente citado unas palabras a la que ha sido su afición durante tres temporadas: “Agradecerle todo el apoyo que he tenido este tiempo. Y sobre todo, que sigan adelante, que arropen y ayuden al equipo".