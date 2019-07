Tomé asegura que el PSOE de Lugo salió "reforzado" tras el congreso del fin de semana

El presidente de la diputación de Lugo, Xosé Tomé, ha asegurado hoy que el PSOE provincial ha salido “reforzado” tras el congreso del fin de semana que coronó en la secretaría provincial a la diputada autonómica de Burela, Patricia Otero.

Tomé, que salía del congreso como presidente del partido, no tiene ninguna duda de que el partido “sale unido y preparado para trabajar de cara al próximo proceso electoral, que sí todo sale según lo previsto serán las autonómicas del año que viene, si no se adelantan”.

“Ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora, con este equipo cohesionado que va a liderar la secretaria provincial y todos tenemos que estar detrás de ella apoyándola”, ha subrayado.

Ahora bien el principal objetivo que se marcan los socialistas de Lugo es contribuir “a que halla un cambio de gobierno en Galicia, que Gonzalo Caballero sea el próximo presidente de la Xunta y para eso hay que conformar una mayoría de izquierdas en el parlamento gallego para que se pueda llevar a cabo ese cambio que necesita Galicia, pero sobre todo la provincia de Lugo”.

Interpelado sobre la posibilidad de que se tengan que enfrentar antes a otras elecciones, la repetición de las generales en noviembre, Tomé tiene claro que eso no va a pasar.

“Yo espero que no, yo creo que no va a haber elecciones. Creo que va a haber finalmente gobierno, y por tanto no se producirá una repetición de elecciones”, ha aventurado finalmente.