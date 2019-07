El 'Rats on Fire' encabeza la BMW ORC 1

La primera jornada de competición de la 38 Copa del Rey MAPFRE convocó en la bahía de Palma a diez de las 11 clases y 126 de los 132 equipos inscritos. Sólo quedaron en tierra los catamaranes GC32, que compiten a partir del miércoles. El tradicional viento Embat acudió puntual a la cita, permitiendo que todos pudieran estrenar sus casilleros con el programa previsto y definir la identidad de los primeros líderes de la semana.

La bahía de Palma recibió a la flota con una jornada típica de Copa del Rey MAPFRE: cielo despejado y un viento térmico que sopló con intensidades de 10-15 nudos, lo que permitió completar el programa previsto en todas las clases: dos mangas barlovento-sotavento para todos menos los Purobeach Women’s Cup y Herbalife Nutrition J80, que disputaron tres.

Los líderes al término de la primera jornada de competición son: Proteus en clase Mallorca Sotheby’s IRC, Cuordileone en ClubSwan 50, Porrón IX en Swan 45, Pez de Abril en Mallorca Sotheby’s ClubSwan 42, Rowdy Too en BMW ORC 0, Rats on Fire en BMW ORC 1, Teatro Soho Caixabank en BMW ORC 2, Vertigo Dos Texia en BMW ORC 3, Dorsia Sailing Team en Purobeach Women’s Cup y Solintal en Herbalife Nutrition J80.

La primera provisional de la semana muestra empate en tres clases, a tres equipos que cuentan parciales por victorias y a dos que comienzan defendiendo con éxito su título 2018. El espectáculo Copa del Rey MAPFRE reunió a 126 barcos distribuidos en diez clases y tres áreas de regatas (los catamaranes voladores GC32 completan la flota a partir del miércoles). El viento volvió a ser puntual, y permitió competir a partir de las 13:00h, como estaba previsto.

Los colosos de la flota, agrupados bajo clase Mallorca Sotheby’s IRC, celebraron sus dos primeros asaltos sobre recorridos de 8,4 y 9 millas respectivamente. Este match-race a tres entre unidades Maxi 72 (22 metros de eslora) navegados por tripulaciones profesionales se resolvió con buenas noticias para el Proteus de George Sakellaris, que en Palma cuenta con la estrategia del alemán Markus Wieser. El barco estadounidense ganó las dos pruebas del día y aventaja por tres puntos al empate protagonizado por Cannonball (3-2) y Bella Mente (2-3).

La regata más multitudinaria de la historia de unidades ClubSwan 50 comenzó con dos mangas. La primera victoria parcial de la semana correspondió al Cetilar-Vitamina de Andrea Lacorte, pero el mejor del día fue el también italiano Cuordileone de Leonardo Ferragamo, con táctica de Tomasso Chiefi, que es el primer líder merced a unos parciales de 2-1. Le sigue el Cetilar-Vitamina (1-6), empatado a puntos con el alemán One Group de Stefan Heidenreich (5-2).

La provisional de Swan 45 arranca liderada por el actual campeón del mundo de la clase. El Porrón IX de Luis Senís firmó un segundo y un primero, y es líder por la mínima por delante del italiano Swing Cube de Paolo Leonardi (1-3) y por cuatro puntos sobre el británico Fever de Klaus Diederichs (5-2).

El estreno de clase ClubSwan 42 anticipa una encarnizada lucha por el título, con tres barcos empatados a puntos en cabeza de la provisional. Comienza fuerte la defensa del título el Pez de Abril del murciano José María Meseguer. El ganador de las tres últimas ediciones firmó un tercero y un primero, pero no consigue despegarse de sus más directos rivales: el rumano Natalia de Natalia Brailoiu (1-3) y el Nadir del mallorquín Pedro Vaquer (2-2), campeón de Europa 2017.

En BMW ORC 0 lidera el Botín 52 Rowdy Too patroneado por Timoth Goodbody, el mismo barco que como Team Beau Geste ganó en 2018 el título en la ahora inexistente clase Mallorca Sotheby’s IRC 1. Resolvió su jornada con un segundo y un primero, regresando al RCNP acechado de cerca por los TP52 Team Vision Future de Mikael Mergui (3-2) y Freccia Rossa de Vadim Yakimenko (1-5).

La competida BMW ORC 1 arranca liderada por el barco más laureado de la flota, el Swan 45 Rats on Fire de Rafael Carbonell, de nuevo timoneado por Rayco Tabares. El cinco veces campeón de Copa del Rey MAPFRE firmó un tercero y un primero, y encabeza la provisional por delante del From Now Onde Hernán Mones (2-3,5) y el defensor del título, el Estrella Damm timoneado por Luís Martínez Doreste, que ganó la primera y sumaba un 5,5 en la segunda al cruzar la meta empatado con el Black Pearl.

En BMW ORC 2 lidera el equipo campeón de 2018. El Teatro Soho Caixabankarmado por Javier Banderas y patroneado por Daniel Cuevas estrena Swan 42 con un segundo y un primero, y aventaja por medio punto al Sinergia 40 El Carmen – Elite Sails de José Coello (1-2,5) y por cinco al Swan 42 CS Rivareno de Christian Plump (4-4).

El líder de BMW ORC 3 completó una jornada perfecta: dos victorias de dos posibles y ocho puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor en la clase más multitudinaria de esta edición (27 barcos). El Salona 37 Vertigo Dos Texiade Antonio Guasch, patroneado por Jorge Martínez Doreste, dominó ambas mangas para regresar al RCNP con el liderato más claro de las diez clases que se estrenaron hoy. Le acompañan en el podio provisional el De 6 de Felix Sanz (6-4) y el Sarchiapone Fuoriserie de Gianluigi Dubbin (3-9).

El debut de la clase femenina Purobeach Women’s Cup se saldó con tres pruebas y una buena ración de espectáculo en el área de regatas más próximo a la ciudad de Palma. Claro dominador de la jornada fue el Dorsia Sailing Team patroneado por la doble medallista olímpica barcelonesa Natalia Vía Dufresne, que firmó una tarjeta impecable y lidera la provisional con cinco puntos de ventaja sobre el Federación Gallega de la preolímpica de 49er FX viguesa Patricia Suárez (4-2-2 hoy). Tercero es el Federación Valenciana de Julia Miñana (2-6-5).

También disputaron tres emocionantes mangas los 11 barcos de clase Herbalife Nutrition J80. El Solintal del doble campeón del mundo Ignacio Camino es el primer líder de la semana gracias a su regularidad. Comenzó siendo la referencia absoluta al ganar las dos primeras mangas del día sobre el Grupo Garatu de Juan Vázquez, pero el equipo vasco reaccionaba ganando la última prueba para regresar a tierra empatado a cinco puntos con el líder cántabro. Tercero es el New Territories de Alexei Semenov (4-5-4).

En clave social

La agenda social comenzó esta mañana en el RCNP con los Desayunos Zespri y Herbalife para todos los participantes y con los Desayunos VIP by Iberostar para los invitados. Hoy visitaron la Copa del Rey MAPFRE el ex-piloto de Fórmula Uno Jam Lammers, Fiona Ferrer y Norma Duval. Al término de la competición, esperaba en el Crew Village del club la Crew Party by Purobeach.

La competición regresa este martes con el mismo programa en todas las clases: dos mangas para todos menos para los J80 y Women’s Cup, que disputarán hasta tres.

Clasificación general provisional. Día 1

(Posición/Barco/Patrón/Parciales/Puntos)

BMW ORC 01. Rowdy Too, Tim Goodbody, 2+1=32. Team Vision Future, Mergui Mikael, 3+2=53.Freccia Rossa, Vadim Yakimenko, 1+5=6… hasta 7 clasificados

BMW ORC 11. Rats on Fire, Rayco Tabares, 3+1=42. From no won, Hernán Mones, 2+3,5=5,53. Estrella Damm, Luis Martínez, 1+5,5= 6,5… hasta 15 clasificados

BMW ORC 21. Teatro Soho Caixabank, Daniel Cuevas, 2+1=32. El Carmen – Elite Sails, Jose Coello, 1+2,5=3,53. Rivareno, Christian Plump, 4+4=8… hasta 20 clasificados

BMW ORC 31. Vertigo Dos Texia, Jorge Martínez Doreste, 1+1=22. De 6, Félix Sanz, 6+4=103. Sarchiapone Fuoriserie, Gianluigi Dubbini, 3+9=12… hasta 27 clasificados

Mallorca Sotheby’s IRC1. Proteus, George Sakellaris, 1+1=22. Cannonball, Darío Ferrari, 3+2=53. Bella Mente, Hap Fauth, 2+3=5

Herbalife Nutrition J801. Solintal, Ignacio Camino, 1+1+3=52. Grupo Garatu, Juan Vázquez, 2+2+1=53. New Territories, Alexei Semenov, 4+5+4=13… hasta 11 clasificados

ClubSwan 501. Cuordileone, Ettore Mattiello, 2+1=32. Cetilar-Vitamina, Andrea Lacorte, 1+6=73. Onegroup, Stefan Heidenreich, 5+2=7… hasta 14 clasificados

Swan 451. Porron IX, Luis Senís, 2+1=32. Swing Cube, Paolo Bucciarelli, 1+3=43. Fever, Klaus Diederichs, 5+2=7… hasta 6 clasificados

Mallorca Sotheby’s ClubSwan 421. Pez de Abril, José Mª Meseguer, 3+1=42. Natalia, Natalia Brailoiu, 1+3=43. Nadir, Pedro Vaquer, 2+2=4… hasta 11 clasificados

Purobeach Women’s Cup1. Dorsia Sailing Team, Natalia Vía-Dufresne, 1+1+1=32. Federación Gallega, Patricia Suárez, 4+2+2=83. Federación Valenciana, Julia Miñana, 2+6+5=13… hasta 12 clasificados