Vadillo: "Soy un entrenador novel con mucho margen de crecimiento"

Tras disfrutar de unas vacaciones que le han servido para descansar y desconectar, Antonio Vadillo se ha reencontrado con la plantilla en estos primeros días de la pretemporada y ha recibido a los tres refuerzos que ha realizado el Palma Futsal. El técnico valora de forma positiva el trabajo que se ha realizado en los despachos y ve con buenos ojos los refuerzos que se han realizado. El trabajo, el compromiso y la pasión espera que le lleven a hacer frente a los retos de un club que cada año se exige mejorar. Este miércoles inicia los entrenamientos en otra temporada en la que el Palma Futsal será una de las referencias del fútbol sala nacional.

- ¿Cuál ha sido su primera impresión del grupo tras el verano?

Creo que el grupo ha venido animado, se nota que han descansado en estas vacaciones. Normalmente todos vienen en un estado óptimo de forma, no para competir, evidentemente, pero sí para empezar la temporada de la mejor manera e ir formándonos como equipo.

- ¿Qué cree que pueden aportar las nuevas incorporaciones?

Hemos tenido la posibilidad de cerrar tres jugadores con diferentes cualidades, que nos van a dar mucho equilibrio en cada fase del juego porque cada uno tiene una determinación característica.

Rafa López es un jugador versátil, un comodín. Todo entrenador quiere tener un jugador con sus cualidades porque puede jugar en cualquier posición de la pista. Defensivamente es un grandísimo jugador, que tiene llegada de segunda línea y experiencia. En definitiva, un jugador de muchísimo carácter.

Raúl Campos nos tiene que dar, en los momentos importantes, ese plus que buscamos. Es un jugador que tiene bastante experiencia internacional, con finales a sus espaldas y siendo siempre un jugador importante. Sin ir más lejos, viene de jugar el último partido por el título de liga con el Benfica y meter tres goles. Nos tiene que dar ese salto en los partidos importantes. Es un jugador versátil, finalizador, que hace goles, muy dinámico y que abarca mucho. Y Ximbinha es más goleador. Nos puede aportar tanto juego de espaldas como de cara, tiene un cierto uno contra uno y es un finalizador. Defensivamente es un jugador que nos puede ayudar bastante. Creo que en líneas generales, los tres refuerzos son jugadores de empaque que nos van a ayudar mucho esta temporada.

- ¿Qué objetivos tiene el equipo esta temporada?

El objetivo más importante es darle continuidad a la temporada pasada, sobre todo, por como acabamos. Sabemos que va a ser una liga bastante compleja y eso es un reto bonito que vamos a afrontar. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que trabajar mucho y bien porque la temporada que viene va a ser una liga muy igualada en la que va a costar mucho sacar los partidos adelante.

- ¿Qué se prioriza a nivel de entrenamiento en este período?

Para mí lo más importante es que los nuevos vayan adquiriendo los conceptos del equipo y de nuestra intención de juego. Evidentemente, estamos contentos porque tenemos un setenta por ciento de la plantilla que se mantiene. Es una línea continua donde nuestro objetivo máximo es llegar lo mejor posible, como equipo, al inicio de liga.

- ¿Cómo se ve a sí mismo como entrenador de cara a esta temporada?

La verdad es que después de varios veranos sin tener muchas vacaciones, este año he tenido menos compromisos y he podido descansar bastante más. Esto me hace estar ilusionado con los retos que vamos a tener esta temporada. Ilusionado con el equipo, por hacer las cosas bien, sabiendo que todo va a costar mucho, que va a ser muy difícil, pero soy de los que piensa que con trabajo y haciendo las cosas bien lo podremos sacar adelante. Ahora mismo tengo más experiencia respecto a las temporadas anteriores y espero que eso me ayude. Evidentemente soy un entrenador novel con mucho margen de crecimiento.