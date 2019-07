Urko Otegui, pregonero popular de San Antolín

El Ayuntamiento ha presentado el programa de San Antolín 2019, un cartel de bajo perfil, sin grandes citas, a pesar de los 500.000 euros de presupuesto con los que se ha contado para elaborar unas fiestas que se prolongarán durante diez días, desde el 29 de agosto con el pregón literario, y que pondrá sobre el escenaario un total de 24 actuaciones musicales.

Entre ellas, destacan nombres como Fangoria, Café Quijano, La Pegatina, Camela, Demarco Flamenco, Los Despistaos, los festivales La Edad de Oro del Pop Español, el clásico Palencia en Negro (Sweet Vandals, Steffen Morrison, Virginia Brown & The Shameless y Marta Ren & The Groovevelvets), el San Antolín Sonora (Oni, Unión Pacific y The Golden Swingles), Concejo Folk (Ringorrango), Heavy (Avalanch y Ángelus Apátrida), Megalatino (Kroono Zomber, Sanco, Fran Rozzano, Bea J, Dj Valdivia, Dj Javy y Saxo Carlos) o el World Dance Music de Los 40 Principales (El Gallo, San Bernardino y David Álvarez).

El pistoletazo de salida de las fiestas lo dará Urko Otegui el viernes, 30 de agosto, el histórico capitán de Chocolates Trapa Palencia, que abandonaba este verano la diciplina del club capitalino para marcharse a Menorca, tendrá una última oportunidad de recibir el cariño de la afición que le ha visto convertirse en el Pabellón Municipal en el jugador con más partidos en LEB Oro.

La oferta cultural se redondea con eventos como la Feria del libro y artesanía, Expoaire, el concurso Palencia con P, el Mercado de época del Sotillo, la feria de día, las atracciones del recinto ferial, el cartel del Teatro Ortega o la feria taurina.

También el deporte, con 18 modalidades deportivas diferentes participantes entre las que destaca el Torneo de Fútbol Femenino (día 8 a las 16:30 horas en El Otero) y el Torneo Provincial de San Antolín de Baloncesto (días 31, 31, 1, 7 y 8 en el Pabellón Municipal y Mariano Haro).

Destaca la campaña iniciada por parte del Ayuntamiento para el Ferial de Atracciones con una novedad importante como es la incorporación de la denominada ‘Feria sin ruido’ (día 30 de 18:00 a 20:00 horas) para facilitar la participación de niños con TEA (Transtorno del Espectro Autista).

También repite este año el Punto Violeta, un reclamo por unas fiestas libres de agresiones sexistas, con el lema: ¡YO DECIDO! ¡YO RESPETO!". Se persigue el objetivo de concienciar a la sociedad, a la luz del "goteo insoportable" de violencia machista.