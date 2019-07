UAGN señala las políticas medioambientales como causa de las inundaciones

Asegura que la principal culpable es la lluvia pero que se podrían haber atenuado los daños con otras políticas medioambientales

El principal culpable de las inundaciones de la zona media es la lluvia. Pero Félix Bariain, se pregunta: “Se podría haber atenuado con otra política medioambiental? Estoy seguro que sí”.

Asegura que los puentes de la autopista tienen unos pasos muy estrechos para los cauces del río, y que además, al estar rajados hacen un efecto tapón. “Además, si a eso se le suma la suciedad, la desidia, de los ríos y de los barrancos de toda Navarra donde no se hace ninguna actuación medioambiental pues tenemos lo que tenemos”. Y añade que: “no sé si los daños hubieran sido mayores o menores pero está claro que la causa de esta riada es la ola que se produce al romper esa presa a la altura de El Maño”.

Sobre los ríos asegura Bariain que: “se limpian siempre que hay un problema. La patada va para los ayuntamientos. Los ayuntamientos no pueden estar pendientes de algo que no es suyo porque no hay que olvidar que los cauces son responsabilidad de la CHE y la ribera de los ríos de medioambiente. El problema es que se le da más importancia a la flora y la fauna que a la vida de un agricultor y un ganadero”.

Asegura Bariain que aún es pronto para hablar de los daños cuantitativos, pero que seguro que pasa los 15M que aseguró el Gobierno.