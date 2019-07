CC.OO pide prudencia y responsabilidad a Carmela Silva

El llamamiento surge tras el anuncio de que la Diputación en septiembre hará obras en la Ciudad Infantil Príncipe Felipe, muy necesarias según señaló el sindicalista José Ramón Piñeiro aunque considera que están mal priorizadas.

Porque entienden en Comisiones que hay actuaciones que corren mucha prisa y sin embargo no tienen presupuesto.

Por eso CC.OO llama a la responsabilidad, y pide a Carmela Silva que cumpla con las competencias que le corresponden en Principe Felipe , que abra una mesa de negociación y que no cause una innecesaria alarma a los trabajadores, a costa de una transferencia que no se atisba en el horizonte político.