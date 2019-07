Actos vandálicos en Olite llevan al Ayuntamiento a instalar cámaras de seguridad en instalaciones públicas

El Ayuntamiento de Olite se ha visto obligado a instalar cámaras de seguridad en varias instalaciones públicas tras los actos vandálicos registrados en las últimas semanas. Intento de acceso a locales municipales, como las piscinas o el frontón y varias pintadas en fachadas.

Maite Garbayo, alcaldesa de Olite, señala que "es increíble la falta de respeto que tiene la gente hacia los bienes públicos. A las piscinas han accedido, nos han roto alguna sombrilla, han hecho alguna barbaridad por ahí, en los baños públicos, en el frontón, como está abierto para que todo el mundo pueda disfrutar del frontón, la gente se dedica a hacer pintadas alegremente, sin valorar que eso tiene un coste económico elevadísimo para el Ayuntamiento".

De momento, se desconoce quién lo está haciendo pero... "como van dejando firma pienso que la final sabremos quién ha sido. No es lo más agradable esto, la verdad es que con que dejara de hacerlo la persona que lo está haciendo pues todos contentos, no hace falta ir a más. Simplemente que se conciencie de que es un bien público y que no se puede hacer lo que están haciendo".

Así, desde el Ayuntamiento se solicita a todos los vecinos que tengan información que se pongan en contacto con la mayor celeridad posible.