Detienen a una madre y su hijo en Puertollano por retener, amenazar y drogar a una menor

Agentes de Policía Nacional detienen a dos personas en Puertollano, madre e hijo, por inducción al abandono de domicilio, detención ilegal y amenazas a una menor a la que retenían, drogada, en su casa

La investigación se inició a raíz de la denuncia por desaparición, interpuesta por una educadora del centro tutelado de la Junta de Comunidades donde residía la menor. Sus trabajadoras alertaron de que ésta les había mandado varios mensajes diciendo que se encontraba bien y que no quería volver al centro. Las pesquisas policiales, sin embargo, apuntaban a que pudiera encontrarse en el domicilio en el que residían los detenidos en Puertollano. En el primer contacto con los agentes, la mujer negó incluso conocer a la menor, pero horas después ésta contactó con una educadora del centro confirmando su presencia en Puertollano y que, aunque quería regresar al centro, no podía hacerlo. Tras una segunda visita policial a la casa, los captores decidieron liberarla, momento en el que fueron detenidos in fraganti. Lo explica la portavoz de la Comisaría Provincial de Ciudad Real 031RD010000000067751

Finalmente la Directora del centro, junto con una educadora, recogían a la menor y la trasladaban al Hospital General de Ciudad Real.La víctima manifestó desde un principio haber sido inducida por la madre y el hijo para abandonar el centro en el que residía e irse con ellos a su casa, donde había drogas y había sido retenida a la fuerza. Finalmente, la amenazaron si contaba todo lo ocurrido. A los detenidos se les imputan los delitos de inducción al abandono del domicilio, detención ilegal, contra la salud pública y amenazas.