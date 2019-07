Uber reconoce que aspira "pronto" a prestar servicio en el Campo de Gibraltar

Uber, una de las dos VTC que ofrecen servicio de alquiler con conductor y que se ha convertido en los últimos años en una seria amenaza para el sector del Taxi, ya ha llegado a la provincia de Cádiz, la quinta en toda Andalucía donde esta compañía está prestando servicio. En concreto, Uber ya realiza carreras en municipios de la Bahía de Cádiz, entre ellos la propia capital gaditana y Jerez de la Frontera, lo que ha hecho pensar que la empresa esté acercándose al Campo de Gibraltar.

De momento la empresa no le ha puesto fecha a esa posibilidad y sus responsables reconocen que, por ahora, no lo tiene previsto a corto plazo. Eso sí, como ha reconocido su director de comunicación Yuri Fernández, Uber cree que el Campo de Gibraltar “sería una buena zona” para desempeñar su actividad, por lo que no descarta ampliar sus servicios hasta nuestra comarca. “De momento lo que queremos es afianzarnos en la Bahía de Cádiz pero ojalá pronto podamos estar en el Campo de Gibraltar”, reconoció a la emisora de la Cadena SER en Cádiz.

Ante la posibilidad de que el servicio de vehículos con conductor llegue al Campo de Gibraltar, los taxistas de Algeciras no ocultan que temen la repercusión que esto puede llegar a tener en sus ingresos. Ignacio Castro, presidente de Radio Taxi Algeciras, considera que es casi "inevitable" que Uber llegue a la zona aunque “no cree” que su servicio tenga un especial interés en Algeciras sino en otros municipios de la comarca. “Claro que Uber acabará viniendo, es casi inevitable. Lo que sí pienso es que no tendrá demasiado éxito en Algeciras porque por desgracia no es una ciudad turística sino una ciudad de paso”, aclaró Castro, quien por el contrario sí avisó del peligro para otros municipios de la zona. “En Tarifa, Sotogrande o La Línea podría triunfar su fórmula y eso al final, de forma indirecta, también puede tener alguna consecuencia para nosotros”, lamentó.

El sector del del taxi asegura que si finalmente Uber llega a la comarca actuará con toda su fuerza legal pues sus profesionales no están en contra de los VTC pero sí de la competencia desleal que éstos protagonizan.