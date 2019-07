La Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño -AEPA- es una asociación que nace en el colegio de adultos Juan Ramón Jiménez, dedicada desde sus inicios, a investigar, difundir y defender el patrimonio de Algeciras. Este colectivo ocupa un hueco necesario entre las asociaciones culturales locales, cuya finalidad, no solo contribuye a conocer mejor la historia y el patrimonio de Algeciras, sino que se intenta acabar con esa fama que tenemos de "especiales", por los argumentos fáciles que tanto escuchamos de que Algeciras no tiene nada y de que en Algeciras no hay nada.

Como miembro de AEPA quiero decir que a lo largo de los últimos meses hemos contribuido a organizar muchos actos, como la presentación de diversos libros, charlas ilustradas en "los viernes de patrimonio", llevadas a cabo en la fundación José Luis Cano, exposiciones históricas del deporte local, tertulias sobre distintas calles de Algeciras", difusión de programas en Onda Algeciras, y por supuesto, las charlas escolares destinadas a niños de 4º de primaria en los diferentes colegios, con el fin de que el conocimiento de la ciudad llegue a las nuevas generaciones de algecireños.

Tras un breve parón veraniego, las actividades para el próximo curso, que se iniciará en septiembre, se esperan con entusiasmo, estando previsto por parte de AEPA contribuir y llevar a cabo entre otros proyectos, el de añadir a las campanadas del monumental reloj de la plaza alta la música de nuestro insigne Paco de Lucía, proyecto en el que llevamos trabajando varios años y que está ultimando nuestro compañero el maese relojero algecireño José Luis Pavón, reconocimiento de la importancia que tuvo el General Castaños en la Plaza Alta y en la propia ciudad, y por supuesto, el fuerte de Santiago, por el que lucharemos también para recuperar su terreno y sustituir el parque canino existente, por un lugar que perpetúe en la memoria de los algecireños el valor histórico que tuvo ese fuerte en la defensa de Algeciras, donde murió tanta gente, sin olvidarnos de la recuperación de edificios históricos como el Asilo y el Gobierno Militar, al que le vendría bien convertir en un gran museo naval y militar, como se merece nuestra ciudad por su historia, así como seguir instruyendo a los niños en los colegios, transmitiéndoles el cariño por la ciudad en las charlas escolares.

Sin duda, una asociación, AEPA, que todos los que se sientan algecireños y los que quieran a la ciudad deberían pertenecer, para seguir haciéndola fuerte y velar de una vez por todas por lo que tenemos, para no seguir sufriendo el deterioro patrimonial que hemos padecido a lo largo de la historia.