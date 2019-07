Emy Luna pregona la festividad de la patrona de Algeciras

Emy Luna se ha trabajado el pregón a conciencia, "quiero ofrecer al pueblo de Algeciras algo bonito, yo cuando me empleo en algo lo hago a conciencia y además quiero estar acompañada de mi familia y mis amigos, porque con estos músicos que me van a acompañar me une una amistad muy entrañable".

Emy no quería hacer spoiler sobre el pregón pero sí nos cuenta que "cuando voy a ver un pregón de alguien espero ver un reflejo de la persona que lo ofrece. Por eso este pregón será como soy yo, como yo pienso,cuales son las cosas que me importan en la vida. Todo está en el pregón. Estará relacionado con la religión y con el pueblo de Algeciras".

Aunque nació en San Roque, su padre era militar, muy pronto se trasladaron a vivir a Algeciras. "Siempre noté en mis padres un amor desmesurado por esta ciudad. Me sentí identificada con Algeciras y le doy gracias a Dios por vivir en la ciudad que amo. Intento transmitir mis sentimientos a mis amigos y a la gente que viene de fuera. Y a la Virgen, me mueve mi fe".

Emy ha destacado la calidad y la cantidad de actividades culturales que se celebran en Algeciras a lo largo del año, "la cultura te hace feliz".