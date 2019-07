Los arqueólogos ofrecen sus estudios al ayuntamiento para preservar los restos medievales de Santullano

La Asociación de Profesionales Independientes de la Arqueología de Asturias se ofrece a las administraciones para buscar juntos una solución urbanística a la entrada de la Y en Oviedo. Los arqueólogos han logrado documentar la existencia de restos medievales en la zona norte de San Julián de los Prados, y su preocupación es preservarlos. El actual equipo de gobierno municipal tiene en cartera un proyecto para soterrar un tramo de autopista colindante con un área de gran valor histórico.

Las pruebas sobre la existencia de esos restos alto medievales se dieron a conocer en el reciente Congreso Internacional del 1.300 aniversario del Reino de Asturias, cuyas actas ha presentado este miércoles la citada asociación de arqueólogos. No proponen soluciones urbanísticas, pero creen que su aportación puede ser útil si el actual equipo de gobierno en el ayuntamiento de Oviedo decide poner en práctica el compromiso de soterrar la autopista, a riesgo de tropezar – en función de las dimensiones del proyecto- con un yacimiento. El arqueólogo César García de Castro no alberga dudas sobre la presencia de esos vestigios: "Es indiscutible que en la parte norte de Santuyano hay restos que se podrán extraer. No somos urbanistas ni arquitectos pero a quien tenga interés le ofrecemos elementos objetivos de discusión para adoptar la mejor solución".

Las actas del congreso sobre el Reino de Asturias recogen también la presentación científica de la iglesia de Bedriñana, en Villaviciosa, como monumento prerrománico. El propio García de Castro firma una ponencia que arroja luz sobre un episodio oscuro y deformado con el paso del tiempo, la batalla de Covadonga, sobre cuya existencia es rotundo. Explica que "el episodio bélico, sea cual sea su tamaño fue reocnocido como acontecimiento fundacional por cristianos y musulmanes en los mismo términos que otras batallas de la éòca". No hay por qué sospechar más de Covadonga que de otras".

La historia del Reino de Asturias sigue ofreciendo materia de estudio para próximos congresos: qué paso con la sucesión de Alfonso III, su último monarca, víctima de una conspiración familiar digna de una tragedia de Shakespeare, o cómo sucedieron las invasiones normandas, porque los vikingos también desembarcaron en las costas de Asturias.