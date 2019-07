Poner de moda la calidad de vida en los pueblos

Generar la tendencia de habitar el mundo rural, crear alternativas habitacionales en los pueblos y voluntad política, son algunas de las fórmulas contra la despoblación que abordará este miércoles 31 de julio el Primer Congreso Europeo de Repoblación Rural que se celebra en la localidad burgalesa de Villahoz. La empresa tecnológica Startup Village, Territorio Emprendimiento, reúne a cerca de 300 personas entre empresarios, representantes de la administración pública y de la Comisión Europea junto a más de 50 alcaldes rurales de varios lugares de España. La idea es aportar un discurso diferente a la lucha contra la despoblación, señala Francisco Martín Jiménez, el coordinador del congreso, en la creencia de que no es tan difícil resolver uno de los grandes problemas de futuro para una buena parte de Europa. No es tanto que se vaya la gente de los pueblos sino el envejecimiento y la falta de reposición demográfica, sostiene Martín Jiménez, presidente de la Startup.

Los medios de comunicación son un arma esencial para poner de moda las ventajas de vivir en los pueblos, afirma Martín Jiménez, como ha sucedido con el 'boom' de la gastronomía y los 'talent shows' televisivos o la creciente popularidad del deporte femenino gracias a un buen patrocinio. Hacen falta también ampliar las posibilidades de alquiler de vivienda o locales en el medio rural y que las administraciones públicas den facilidades. Hay calidad de vida en el medio rural, asegura el coordinador del congreso, que habla de cientos de casos de éxito de emprendedores, y en particular emprendedores digitales, que se han instalado en pequeños municipios. No es necesario tener todos los servicios en cada núcleo de población sino concentralos en localidades cercanas algo más grandes. Esta es otra de las tesis de este grupo de emprendedores que aboga por un Pacto por la Repoblación Rural del que se hablará en Villahoz, que pretende ser el primero de una serie de encuentros itinerantes. Al medio rural español le hace falta desplazar desde las ciudades a medio millón de personas para aprovechar sus oportunidades, no más, dicen desde Startup Village, para no masificarlo.