Aliviar el 'desempleo sangrante' de las personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Burgos intentará conveniar el próximo año la contratación de 8 personas con discapacidad con otras tantas entidades sociales para ampliar el programa de inserción laboral que ahora se mantiene con 6 de ellas. Autismo Burgos, Aspanias, Pro Salud Mental, Apacid, del Centro Ocupacional El Cid, Síndrome de Down y Aransbur, de personas sordas, han renovado el convenio para dar trabajo a uno de sus beneficiarios en dependencias municipales y hay otras dos entidades a las espera, Fedisfibur de discapacidad física y Aspaym, de discapacidad en general. Habrá que buscar la fórmula, dice la concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez, para dar cabida a todos y no es solo problema de financiación sino de adaptar los puestos de trabajo existentes a las particularidades de estos nuevos empleados temporales. Este año el contrato se prolonga sólo hasta final de año, aunque venían siendo de duración anual, a la espera precisamente de replantear el programa. El Ayuntamiento aporta 10.300 € para cada uno de los 6 contratos de trabajo con apoyo de otra persona que selecciona también la asociación.

La primera en participar en este programa fue la asociación Síndrome de Down hace 12 años, encargándose de formar a la persona que sería contratada para su primer contacto con el mundo laboral. Luis Mayoral, de Down Burgos habla del 'desempleo sangrante' que afecta a las personas con discapacidad intelectual, entre quienes apenas el 2 o 3% consiguen un trabajo. Sonia Rodríguez entiende que el Ayuntamiento de Burgos debe ser un ejemplo para eliminar los obstátulos que impiden la entrada en el mercado de trabajo a estos colectivos. Asociaciones que cumplen escrupulosamente con los requisitos de justificación de las ayudas que reciben, al menos en el ámbito de los servicios sociales, asegura la concejala, para quien no sería necesario recabar más información sobre su estructura y funcionamiento, como se aprobó en el pleno a propuesta de VOX. Los nuevos contratados se incorporarán a su puesto entre el 1 y el 5 de agosto en labores auxiliares en distintas áreas del Ayuntamiento.