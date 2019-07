CC acusa al Gobierno canario de planear recortes para no molestar a Sánchez

Coalición Canaria (CC) ha acusado al Gobierno de Canarias de planear subidas de impuestos y recortes en servicios públicos, así como de buscar excusas para incumplir su programa social, solamente para no molestar a Pedro Sánchez y no exigir al ejecutivo central los fondos que corresponden a Canarias.

El portavoz de CC en el Parlamento de Canarias, José Miguel Barragán, y la diputada Rosa Dávila, que fue consejera de Hacienda en el anterior ejecutivo autonómico, han asegurado este miércoles en rueda de prensa que no es cierto que las cuentas heredadas por el nuevo Gobierno no estén saneadas, que no haya liquidez ni que carezcan de créditos suficientes. Todo esto son "excusas" para proceder a subir impuestos, a realizar recortes y a retrasar o incumplir sus compromisos de gastos social, afirmó Rosa Dávila.

El Estado tiene dos partidas que corresponden a Canarias, que suman 723 millones de euros, que hacen "totalmente innecesario" cualquier recorte, pero que el Gobierno central pretende bloquear para compensar su propio incumplimiento del déficit y el de otras comunidades autónomas, aseguró.

Se trata de los 500 millones de euros que corresponden a Canarias por la sentencia judicial por el incumplimiento del anterior convenio de carreteras, que se están computando como superávit, y de 223 millones de euros adeudados por las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica."Parece que el Gobierno de Canarias ha renunciado a esos fondos" para no molestar a Pedro Sánchez y prefiere aplicar recortes que afectarán a los ciudadanos, denunciaron los representantes de Coalición Canaria.

Déficit

Rosa Dávila negó que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) haya advertido a la Comunidad Autónoma de un déficit excesivo, puesto que Canarias y Euskadi son las dos únicas comunidades que tienen "altas probabilidades de cumplir".Sí reconoció que la Airef apunta a un posible incumplimiento de la regla de gasto por el uso del superávit de los 500 millones de euros de carreteras, a los que "parece que renuncia" el nuevo ejecutivo.

La exconsejera de Hacienda negó además ninguna relación entre las rebajas fiscales aprobadas en 2019, entre ellas el IGIC, y el descenso en la recaudación con respecto a 2018.

La rebaja fiscal está correctamente reflejada en las previsiones de ingresos en el presupuestos de 2019, afirmó Rosa Dávila, y si hay una merma en la recaudación es por la caída de un 9% en las importaciones, que achacó a la inestabilidad política en España, la caída de las expectativas empresariales, la bajada en la llegada de turistas y el temor a un Brexit duro.

En cuanto al acuerdo con los sindicatos para reducir el horario del personal sanitario a 35 horas y de las horas lectivas de los docentes a 18, con un coste total de unos 100 millones de euros, Dávila aseguró que estaba perfectamente presupuestado y cubierto con los ingresos que adeuda el Estado.

"Hemos cumplido escrupulosamente" con el presupuesto, "el nuevo Gobierno lo tiene todo por demostrar" y ha empezado por anunciar subidas de impuestos y recortes en el gasto excusándose en el anterior ejecutivo, subrayó Dávila.

José Miguel Barragán explicó que la voluntad de CC era dar cien días de margen al Gobierno de Canarias, pero a la vista de que pretende empezar con subidas de impuestos y recortes de gastos cuando Coalición Canaria dejó unas cuentas públicas "impecables" han tenido que salir al paso.