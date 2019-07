El Tenerife sigue atascado... y señala a Mauro

El Tenerife no disipa las dudas. De su cita de este miércoles en Pasarón no consiguió su principal objetivo: dejar atrás las malas sensaciones que había alimentado en su tropiezo contra la Cultural en el Trofeo Teide y dar un paso adelante en su juego y prestaciones. Este progreso no se vio contra el Pontevedra (0-0) ni tampoco en el resultado de su envite con el Deportivo (1-2), que le remontó el partido pese al muy notable y meritorio arranque de los blanquiazules.

El formato del triangular permitió ver dos versiones muy distintas del Tenerife, uno con mayoría de suplentes (que jugó ante el Pontevedra) y otro que se parece más al que empezará la competición liguera frente al Zaragoza y que el técnico eligió para el cruce con el Dépor. No obstante, la noticia de la tarde estuvo en la grada, donde López Garai dejó a Mauro dos Santos. Señal inequívoca de que el argentino no entra en los planes del club para la próxima temporada.

Empate con un Segunda B. El primero de los partidos se disputó con algunos lances de brusquedad impropios de estas fechas del calendario. Tanto es así que el árbitro no tardó en echarse el bolsillo al tarjetero -enseñó tres cartulinas en apenas 45 minutos- y además dejó con uno menos al conjunto anfitrión (21') por una entrada a destiempo cuando Dani Gómez se iba solo para el 0-1.

Para entonces ya había sufrido el representativo más de la cuenta ante un rival de Segunda B que incluso aunó méritos para ponerse por delante en el marcador. También tuvo una clara opción el Tenerife, pero la desperdició el canterano Josué en un tempranero disparo cruzado.

Ya en superioridad numérica, el dominio del partido debía inclinarse del lado blanquiazul pero no fue así. Y hasta el Pontevedra tuvo -once para diez- las dos ocasiones más claras para imponerse a los canarios y adjudicarse el partido. Su lenguaje no verbal apunta a que López Garai no acabó nada satisfecho, si bien el envite valió al menos para que se probase Álex Muñoz a la vera de Carlos Ruiz.

Contra el Dépor. La segunda contienda de la tarde sí empezó con mejores señales. Garai probó al dueto Alberto-Samuel en la zaga y al terceto Alberto-Bermejo-Aitor en el mediocampo. Es una excelente noticia que el madrileño vuelva a competir después de verse tan cerca del abismo; no tanto que el Tenerife fuese incapaz de traducir su mejor juego en un buen resultado.

Por muchos momentos el cuadro canario doblegó en casi todas las facetas del juego a un presunto aspirante al ascenso como es el Dépor, pero no le bastó.

El nuevo técnico de los blanquiazules pretende jugar un fútbol que está en las antípodas del que preconizaba Etxeberria para el representativo hace ahora un año, así que esta labor requiere tiempo. Por lo visto en este duelo, hay conceptos que ya se van asimilando y otros que no están ni próximos a adquirirse como propios.

Un gol de cabeza anotado por Naranjo (11') fue un estímulo para el onubense en su trayecto de vuelta a su mejor nivel. Fue su acierto el que pudo desnivelar la balanza desde muy pronto. Y pudo haber más, pues el Tenerife vivía en campo visitante y apenas veía acercarse al Dépor, que tiene aún muy reciente su traumática eliminación contra el Mallorca en la final por el ascenso.

La igualada llegó de penalti, pero no llevó al marcador la realidad de un partido donde estaba siendo muy superior el representativo. Lo extraño -y preocupante- es que se desplomase hasta encajar otra vez y así fue que se marchó de Pasarón de vacío.

LA AGENDA

Los blanquiazules reemprenden los entrenamientos este jueves en Melgaço. Su próximo contrincante en este 'stage' peninsular será el filial del Sporting de Braga, en el marco de un entrenamiento matinal que tendrá lugar el sábado en el cuartel general de los insulares en Portugal.

LA NOTICIA

El balcánico Nikola Sipcic, el séptimo refuerzo tinerfeñista para la nueva temporada, llega este jueves a la Isla y a continuación se le espera en Melgaço para unirse al que será su club para las próximas tres campañas. Quien ya estuvo este miércoles con el equipo fue el presidente, Miguel Concepción, quien quiso seguir de cerca las evoluciones de los suyos tras el descalabro en la final del Teide.

EL DATO

Significativos tres descartes de Aritz López Garai. El técnico vasco dejó en la grada a los guardametas Ángel Galván y Otaño (el primero saldrá y el segundo será titular en el B), pero también a Mauro dos Santos. Clara señal al argentino, que tampoco fue de la partida en Los Cuartos.