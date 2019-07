Cosmos considera "tranquilizador" el proyecto de archivo de la innovación del PGOU

El enfrentamiento entre el anterior gobierno municipal y el actual se traslada esta semana a la innovación urbanística que afectaría a la cementera Cosmos. Ayer, el alcalde José María Bellido y el delegado de urbanismo, Salvador Fuentes, denunciaron haber encontrado el expediente de paralización de la innovación firmado por el anterior gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Emilio García.

Una firma que según el equipo de gobierno se produciría tan solo tres días antes de la toma de posesión de Bellido y sin que esa categoría profesional tenga competencias para hacerlo. La intención de esta modificación urbanística era regular la implantación de empresas que utilicen residuos como combustible alternativo. En el caso concreto de Cosmos, la licencia urbanística que reclamaba la empresa le permitiría ampliar su planta para la quema de estos deshechos urbanos.



Hoy, Izquierda Unida, que durante el mandato anterior asumió las competencias de urbanismo, ha respondido a estas acusaciones. El portavoz municipal de la formación de izquierdas, Pedro García, ha calificado al alcalde de "pirómano con cara de niño bueno" para preguntarse por la coherencia del resto de formaciones políticas, "que en 2015 firmaron de forma unánime un 'dodecálogo para un gobierno local sensible con Córdoba' que incluía en su punto segundo "dejar fuera de ordenación la facotría Cosmos".

No obstante, cabe recordar, que la introducción de dicho dodecálogo advierte que "la firma no se considera como una adhesión absoluta a todo lo planteado sino como la aceptación de los asunto como elementos a resolver, pudiendo hacerse esto de forma diferente a la planteada".

Respecto al supuesto archivo de la innovación urbanística, García ha referido que el anterior gerente "solo hizo una propuesta de archivo". Por su parte, el alcalde ha respondido que "lo que han econtrado es un decreto de archivo provisonal que cabría elevar a definitivo pero que ha hecho Izquierda Unida en solitario sin consultar con el resto de grupos".

CONTRADICCIÓN POR LO PERJUDICIAL DE LA QUEMA DE RESIDUOS DENTRO DEL CASCO URBANO

Según el portavoz de Izquierda Unida, "debe diferenciarse entre la quema de residuos para la obtención de energía y la actividad de producción de cemento". Esto último es algo contra lo que asegura, su partido "no tiene ningún inconveniente".

Pedro García en negociación con los trabajadores de Cosmos durante su etapa como presidente de la GMU / Cadena SER

Según Pedro García, tanto los técnicos de la gerencia como de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía han emitido informes que avalan que la quema de dichos residuos es perjudicial para la salud por la emisión de químicos como dióxido de azufre, ácido clorhídrico o fluorhídrico, lo cual puede derivar en alteraciones respiratorias o distintas formas de cáncer.

Delfín Rodríguez, portavoz del Comité de Empresa de COSMOS, asegura que la quema de residuos para producción de energía es "menos contaminante que la quema de petróleo". También en relación a esto, el anterior consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, afirmó en la cámara andaluza "que Cosmos es viable desde el punto de vista medioambiental" y que la valorización (incineración) de residuos "se ajusta a la norma". Delfín Rodríguez ha asegurado en Hoy por Hoy Córdoba, que los trabajadores han vivido un "ataque frontal desde la política" y considera que los puestos de trabajo "están más garantizados con el nuevo gobierno local".

Por otro lado, el director de Cosmos, José De La Vega sostiene en declaraciones a Radio Córdoba - Cadena SER que el hecho de que la innovación quede sin efecto "despeja las dudas sobre el argumento de la empresa de que la ubicación era compatible con la actividad y que disponen de la autorización de la Consejería de Medio Ambiente para el cambio de combustible":

EL PSOE SE DESMARCA DE LA INNOVACIÓN DESDE UN AÑO ATRÁS:

El edil del PSOE, Manuel Torralbo, ha recordado al alcalde de la ciudad, que los socialistas mantienen, desde hace ya un año, su "posición contraria a una innovación del PGOU para regular los ámbitos en que se puede realizar la valorización de residuos en el municipio de Córdoba, ya que, tal y como señaló la Junta de Andalucía, esa normativa ya está recogida en el actual PGOU".

Por eso, según ha señalado Torralbo, "ya hace un año que el Grupo Municipal Socialista dijo que no era el momento de generar incertidumbres e inseguridad jurídica con cambios normativos, sino de aplicar la normativa vigente, que era adecuada, y apoyar así al sector industrial en Córdoba, para que crezca, sea competitivo y genere empleos de calidad". Sobre esta cuestión se pronunció Isabel Ambrosio en Hoy por Hoy Córdoba durante la campaña electoral:

No obstante, el portavoz municipal de IU ha calificado de "culmen del surrealismo que el PSOE diga que ya no estaba de acuerdo con la innovación cuando en Marzo la ex alcaldesa firmó un dodecálogo con la Federación de Vecinos Al-Zahara en el que se pedía continuar con la innovación".

Radio Córdoba ha podido verificar que Ambrosio se reunió con la Federación, pero no se produjo ninguna firma vinculante. Aunque fuentes de Al-Zahara aseguran que la ex alcaldesa asumió, dicen, "esencialmente" este nuevo dodecálogo