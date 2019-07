El Elche recibe la llamada de diez equipos para la cesión de Manu Justo

Real Murcia, Recreativo de Huelva, Orihuela, Rayo Majadahonda... Y así hasta diez equipos hay interesados en hacerse con los servicios de Manu Justo en calidad de cedido. El delantero tiene que tomar la decisión en las próximas fechas. Ya sabe que no entra en los planes de Pacheta. Y ahora falta elegir destino.

Aunque es su representante quien está al frente de las operaciones, el club desea que Manu Justo fiche por un equipo donde pueda tener opciones de jugar y seguir con su formación. Ese es el gran deseo de Nico Rodríguez.

Mientras tanto, el fichaje de Ander López se congela. El defensa vasco gusta, pero el club no quiere asumir una cesión donde haya penalización económica en caso de que no se gane un puesto en el once titular.