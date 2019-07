Expoaire peligra por las condiciones impuestas por el Ayuntamiento que no cede la ermita de Huerta Guadián

La celebración de la XXXV edición de la muestra de arte Expoaire peligre ante la negativa municipal de ceder el uso de la ermita de Huerta Guadián para guardar las obras como se venía haciendo hasta ahora. En un mensaje la concejal encargada, Laura Lombraña, alega que "no se pueden permitir cerrar al público uno de los reclamos turísticos más importantes de la ciudad durante San Antolín" y ofrece instalar casetas de obra o contenedores para guardar las obras durante la noche, algo que rechaza de plano Muriel ya que no se puede garantizar la integridad de las mismas. Han pedido la mediación del resto de fuerzas políticas que les apoyan en sus reclamaciones.

Desconcierto entre los integrantes del grupo cultural Muriel por la decisión de úlima hora de la concejal de Cultura y Turismo, Laura Lombraña, de negarles la ermita para guardar las obras mientras dura Expoaire y donde, desde siempre, se han guardado las mismas durante las horas en que no está montada la muestra. La opción de los contenedores queda descartada ya que, los técnicos, han certificado que no se garantiza la integridad de las obras ante episodios de lluvias o humedad y el seguro no cubriría los desperfectos. Han solicitado la mediación del alcalde de la ciudad, Mario Simón, quién ha asegurado no poder hecer nada ya que "las áreas municipales tienen completa autonomía para actuar". Ante una situación que consideran incomprensible se han reunido con el resto de fuerzas políticas para recabar su ayuda. Todas ellas sin excepción les ha mostrado su apoyo y han pedido al ayuntamiento que reconsidere su postura. Alberto Rodríguez desde Muriel, confirma que ha sido la concejal de Desarrollo Económico, Sonia Lalanda de Vox, la que ha mediado para concertar una reunión y desbloquear la situación. En caso contrario no podrán desarrollar la muestra que tiene prevista su celebración en menos de un mes.