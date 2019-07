Las bicicletas circularán por la calzada y las aceras serán exclusivas para peatones

El 1 de agosto entrará en vigor la nueva Ordenanza de Movilidad que regula la circulación de todo tipo de vehículos por la ciudad de Pamplona. Esta ordenanza convierte a los peatones en los principales protagonistas de la movilidad en la ciudad.

Así, las aceras serán exclusivas para los peatones. Las bicicletas deberán ir por la calzada, salvo si hay carril bici o aceras peatones y los vehículos a motor deberán facilitar su circulación manteniendo la distancia de seguridad y moderando la velocidad.

Ciclistas de Pamplona señalan que "falta educación para poder ir por la carretera". "Esta ciudad aún no está preparada, no indicamos cuando vamos en el coche. Eso para la bici es un peligro", señalaba una ciclista. Al no haber eduación, "por seguridad es mejor ir por la acera", añadía.

Las bicicletas son un vehículo más y deben ser respetadas. Sin embargo, se sienten más seguras en un carril bici y piden zonas acondicionadas. "Andar por el tráfico con una bicicleta es muy complejo: no se va a la misma velocidad ni hacemos las mismas maniobras que un vehículo", comentaba un vecino de Pamplona.

Los patinetes eléctricos también serán regulados, aunque con alguna confusión: no podrán circular por aceras o por espacios peatonales pero sí por parques y zonas residenciales. Aquellos vehículos eléctricos que alcancen los 45 kilómetros hora, podrán ir por calzada y transportar pasajeros.