Igea acusa al PSOE de llevar "30 años echándose la siesta" tras la petición de que se aclaren las listas de espera

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, acusó hoy al PSOECyL de llevar 30 años “echándose la siesta”, y recalcó que Ciudadanos ya denunció en 2016, cuando estaba en la oposición, las diferencias entre las listas de espera “estructural y no estructural” en el sistema sanitario de la Comunidad. “No comprendo el por qué de la sorpresa del PSOE ante esta información. No sé si no se enteraron entonces, si siguen sin trabajar, si no han trabajado en toda la legislatura pasada o si no saben cuál es la diferencia entre ambos datos”, apuntó.

En su opinión, lo importante no es que exista una variación entre las listas de espera estructurales y no estructurales, algo que considera que “es normal en todas las comunidades”, sino que “hay mucha diferencia entre el porcentaje de estructurales en unos hospitales y otros, y eso tiene que tener una explicación”, que es lo que ahora pretenden aclarar. “Queremos saber qué ha pasado en esos centros tanto en las quirúrgicas como en la de pruebas complementarias, como en las de las consultas”, detalló en declaraciones recogidas por Ical.

Para Igea, “el porcentaje de lista de espera estructural es bajo y no alcanza los estándares de calidad”. “Nosotros, ¡oh sorpresa!, vamos a hacer lo que dijimos en la oposición, en la campaña y lo que pusimos en el acuerdo, que es hacer públicas todas las listas de espera, con todos los datos que tenemos, y también lo haremos con los datos de rendimiento y de calidad. Entiendo que el PSOE se sorprenda de encontrar un partido que en la oposición y en el gobierno dice las mismas cosas, pero esta va a ser una legislatura llena de sorpresas, en la cual vamos a seguir cumpliendo nuestro programa y el acuerdo al que hemos llegado con el PP”, sentenció.

Cuestionado sobre la petición que realizó días atrás el portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, exigiendo "rigor a todos", incluido el propio Igea, en los datos sobre listas de espera sanitarias, el portavoz del Ejecutivo regional aseguró que “De la Hoz no es un experto ni ha sido portavoz de Sanidad, con lo cual probablemente no estaba al día del asunto, pero si se lee el acuerdo, en su punto 33 encontrará la publicación de las listas de espera estructurales y no estructurales”.