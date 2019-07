Corpas: "Estoy centrado en el Almería"

José Corpas piensa en rojiblanco... de momento. El extremo derecho, uno de los pilares de la magnífica campaña 2018-2019, tiene contrato con el club rojiblanco, pero su rendimiento no ha pasado desapercibido y algunos equipos de superior categoría se han fijado en él. Desde la concentración de Estepona, el jiennense repasó en los medios oficiales la actualidad de la plantilla. Primero dejó claro que nadie puede salirse de la línea marcada por el grupo. Es en verano donde se ponen los cimientos para conseguir los objetivos y Corpas, como ‘veterano’, entiende que si todos reman en la misma dirección, el Almería no tendrá techo deportivo: “Los partidos se ganan desde el vestuario. Hay que seguir con la misma dinámica del año pasado, con compañeros increíbles, donde todos nos sentíamos partícipes de las victorias”. El bloque continúa para hacer una familia.

Nuevo curso

Corpas afronta un nuevo campeonato con la máxima ilusión. Será su segundo año en el fútbol profesional y ahora le toca aprender de Óscar Fernández. A lo largo de su carrera ha tratado de ser una esponja y adquirir los mejores conocimientos: “Cada uno lleva dentro lo que le ha hecho llegar hasta aquí. Hay matices que cambian respecto a la temporada pasada, reconocer los puntos débiles e intentar mejorarlos en los entrenamientos”.

Su futuro

Tiene buen cartel en el mercado. Sin embargo, las miradas apuntan directamente a Álvaro Giménez, máximo goleador del ejercicio anterior, cuyo destino puede estar lejos del Mediterráneo. A Corpas no le quita el sueño que todavía resten muchas semanas con el plazo de fichajes abierto: “Queda un mes de mercado y pueden haber salidas y entradas, pero quienes estén aquí serán los mejores. Ahora mismo no sabemos los compañeros definitivos, pero los consideramos a todos de la familia”. Asegura estar trabajando con la mente en el Almería, pero sabe que en el deporte todo cambia de la noche a la mañana: “Estoy tranquilo en el Almería, pero hasta que se cierre el mercado pueden pasar muchas cosas. Pienso en el stage que estamos realizando y en la primera jornada”.

La temporada

Si no hay sorpresas y termina quedándose en la disciplina almeriense, José Corpas no hablará de Play Off ni de ascenso, y sí de permanencia. El éxito del campeonato 18-19 fue la regularidad, creer que cada jornada era una oportunidad de soñar, y un vestuario familiar. Por ello considera precipitado elevar en exceso la responsabilidad a nivel clasificatorio: “Los objetivos a largo plazo nos pueden despistar. La clave es darlo todo en cada jornada, sin pensar más allá. Debemos salvar la categoría holgadamente, y luego si hay tiempo, pensar en algo más”.

Más gol

Es una persona con la cabeza muy bien amueblada y no vive de las rentas. Corpas se ha marcado un reto personal para el próximo curso liguero: “Hay un aspecto fundamental, y es mejorar de cara a gol. No me obsesiona, pero debo dar un paso”.