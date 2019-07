Normalidad en las estaciones Renfe de la provincia en la primera jornada de huelga

Normalidad en las estaciones de tren de nuestra provincia en el primer día de huelga de los cuatro convocados por el sindicato CGT en Renfe reclamando un aumento en las tasas de reposición en la plantilla

Detalle de uno de los trenes suprimidos en la jornada de huelga / Mario Carrero

La huelga ha afectado a seis trenes que circulan entre Puertollano y Ciudad Real. En concreto, desde la capital provincial no ha salido el AVE de las 10.26, y tampoco lo hará el de las 18.26, ni los AVANT de las 14.11 y las 21.16 horas. En sentido contrario, desde Puertollano no ha partido el AVANT de las doce y cuarto dirección Ciudad Real y Madrid, y tampoco lo hará el de las 21.15 horas. El resto de trenes de estas líneas y también de Alvia, Altaria, media distancia o AV City funcionarán con normalidad. Alfonso Gallego, delegado sindical de UGT en Renfe Puertollano, describía una jornada de total normalidad en una estación que no cuenta con representantes del sindicato convocante CGT, y en la que ningún trabajador ha hecho seguimiento del paro

Normalidad, incluso muy escasa afluencia de pasajeros por momentos, en una jornada de inicio o regreso de vacaciones.En Puertollano, minutos después de mediodía, las pocas personas presentes en la estación señalaban que el paro no les ha afectado, a pesar de tener billetes para trenes con salida entre las 12 y las 16 horas

Los paros volverán el 14 de agosto, el 30 de ese mismo mes y el 1 de septiembre, de nuevo de 12 a 16.00 horas y de 20.00 a 24.00.En toda España, se han fijado servicios mínimos que permitirán que el 78% de los trenes de larga distancia convencional y alta velocidad funcionen con normalidad, y el 65% de los AVANT