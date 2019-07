Bienvenido Mr. Goya

La elección de Málaga como sede de la gala de los Goya ha desatado una reacción entusiasta. La autoestima cada vez se vincula más no a los indicadores de bienestar o de progreso, sino al marketing. Quienes no tienen un criterio definido sobre el empleo o la pobreza en Málaga, por supuesto saben lo de los Goya y consideran que así tocamos el cielo.

Supongo que esto va con los tiempos… y quizá sólo quepa aceptar la realidad. Así que alegrémonos por la gran noticia de la gala de los Goya. Sólo una pregunta: ¿Es completamente seguro que es una gran notciia?

Hay que liquidar de 2 a 3 millones de euros en sola una noche para una gala televisada, donde por supuesto tiene más repercusión cualquier gag o número musical mediocre que la ciudad donde se celebra.

No, no es un gran negocio. Si no pelearían las ciudades que pelean por los buenos negocios. En esto, en cambio, pelean las ciudades que quieren darse un baño de autoestima. Seamos sinceros.

Andalucía gasta dos millones en promover la producción de cine… en todo el año. Por comparar, Cataluña le pone un cero más a esa cifra. Y la televisión pública ni siquiera viene cumpliendo con el 6% impuesto por la normativa europea de Televisión Sin Fronteras. Esa es nuestra realidad. Los fastos de una noche son fuegos artificiales que, tras brillar en el cielo, se desvanecen… como lágrimas en la lluvia.

Algunos dicen que de este modo la Academia apoya a Málaga, pero ¿no es más bien Málaga la que apoya a la Academia con una buena pasta? Esa es una gran cuestión, aunque no será fácil que se abra paso porque ya se ha impuesto la tesis redentora de Bienvenido Mr. Marshall. Así que saquemos las banderitas y a esperar que llueva el maná del cielo de los Goya.