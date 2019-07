Okazaki: "Vengo al Málaga porque tiene mucho potencial"

El 'caso Okazaki' se cerró hoy a las 12:30 horas en la sala de prensa de La Rosaleda. Su presentación, prevista para la semana pasada, se dio un día después de su debut ante el Córdoba. Sonriente salió junto a Caminero, posó y respondió (en japonés). La Costa del Sol era su sitio y lo dejó claro: "Quería jugar en España y estoy muy contento de que sea en Málaga".

La demora del jeque Al-Thani en estampar la firma tuvo en vilo a afición y directiva. Aunque el japonés reconoció que la espera "se hizo más amena" por haber estado concentrado con el grupo en Estepona. "He podido conocer al equipo y el entrenador y mientras esperaba el contrato he afianzado mi deseo de jugar aquí". Ha tenido palabras positivas para sus nuevos compañeros: "Aunque todavía no he podido ver el nivel que tienen, son todos muy amables y me siento muy cómodo".

Shinji Okazaki lucirá el dorsal 23, que ya portó en sus primeros años. Firma por una temporada, a expensas de lo que pase en caso de ascenso. Viene a un panorama que le entusiasma: "Tengo mucha pasión por el fútbol y estoy muy ilusionado con este proyecto".

Entre parones para la traducción de sus respuestas surgió otra pregunta. ¿Tuvo ofertas de otros clubes? "Sí, tuve otras opciones, pero decidí venir al Málaga porque veo que tiene mucho potencial". Clubes como el Torino también preguntaron por el ex del Leicester.

Sobre su debut fue escueto. "Me sentía muy feliz, me motivó mucho para empezar la temporada con mucha fuerza y mucho ánimo". Disputó 30 minutos y apenas pudo provocar una falta al borde del área y tirar varios desmarques. Curiosamente, su estreno vino antes de ser presentado.

El primer asiático que pisará La Rosaleda como local ilusiona a una masa social malaguista... y a otra a 11.000 kilómetros de distancia. La Tierra del Sol Naciente.