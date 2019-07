Fue el día de Okazaki, aunque quizá el mayor protagonismo ante los micros recayó en José Luis Pérez Caminero. Ante la situación de incertidumbre que el club vive con las salidas y las llegadas, el dirigente tuvo que aclarar varios focos. Serio en las respuestas, en primer lugar quiso pedir perdón al jugador por la tardanza en su fichaje.

"Lo primero, pedirle perdón al jugador y sus agentes. La espera ha sido no angustiosa pero sí complicada. No es normal que a un jugador de su calidad y trayectoria se le tenga esperando tanto tiempo. Tanto él como su gente han tenido una paciencia terrible. Ha demostrado desde el principio que él quería venir".

El director deportivo del club de Martiricos se mostró satisfecho con un fichaje que ha sido una apuesta personal. "Desde que llegué aquí, es de las satisfaccines más grandes que me llevo en este club".

Próximas llegadas y tema Ontiveros

"No quiero hablar de los posibles que no han venido, pero quiero hablar de lo que puede ser. Tenemos 17 días hasta que comience la Liga. Siempre he sido optimista y lo sigo siendo. Quiero ver la luz al final de este túnel", sentenció. "El día 2 de septiembre se cierra el mercado. Intentaremos incorporar a más jugadores, para poder tener la mejor plantilla"

Caminero apuntó también a la situación de Ontiveros, que espera el okey del propietario del Málaga para marcharse al Villarreal. "Fue de los más importantes el año pasado. Hay equipos que están interesados. Yo he pasado un informe y saben lo que yo pienso del tema Ontiveros. La decisión por mi parte ya está tomada, ahora el club tiene que tomar la suya".

Sobre si meditó o no dejar su puesto en estas semanas, aclaró que nunca lo tuvo como opción. "Vine con un fin aquí, intentar que el Málaga estuviera en Primera. Soy muy cabezón. Por todos los medios voy a intentar conseguir. Otra cosa es que el club estime que no soy la persona adecuada. Pero no se me ha pasado por la cabeza abandonar".