Los drones de la DGT también vigilarán las carreteras de Burgos

La última novedad para detectar infracciones de tráfico en las carreteras españolas está en el aire. Y no, no serán los ya conocidos 'Pegasus' que la DGT tiene desplegados por la geografía española y que, de vez en cuando, también tocan la comarca de la Ribera. Se trata de drones -vehículos aéreos no tripulados- que se dedicarán a vigilar las distracciones de los conductores y los comportamientos que puedan poner en riesgo la seguridad vial.

Los drones han despegado este mismo jueves y controlarán muchas carreteras nacionales y autovías, además de alguna autonómica. Ha trascendido que en caso de la comunidad de Castilla y León, habrá al menos un dron que se encargará de multar a quien cometa infracciones. Porque hasta ahora, la Dirección General de Tráfico ya utilizaba drones para vigilar el tráfico, pero no multaban. Ahora sí será una realidad.

Los drones, que están certificados por el Centro Español de Metrología (CEM), vigilarán además de las carreteras más transitadas los puntos de concentración de accidentes. En los próximos meses se incorporarán más. Y en lo referente a la Ribera, por el momento la única carretera controlada será la A-1. Sin embargo, con el paso de las semanas y la llegada de futuras naves, no se descarta que la lista crezca con carreteras nacionales o autonómicas que atraviesan la comarca.