Cervera avisa: "Las obligaciones en fútbol son malas, hay que llegar a un acuerdo de cómo jugar"

Álvaro Cervera sigue mandando mensajes a la dirección deportiva del equipo cadista. Lo hace el entrenador en la sala de prensa. Entre líneas de lo que dice van algunos de los mensajes. No es tan directo como en otras temporadas, pero el míster muestra su malestar con determinadas situaciones.

Lo hizo con el caso Brian Oliván y ahora con la ausencia de jugadores de banda, algo que le obligará a cambiar su manera de jugar. De cambiar su seña de identidad. Es ilógico que a un entrenador tan definido como Cervera no se le estén dando los mimbres más necesarios para su forma de jugar. Por eso el míster avisa: "El equipo tiene que cambiar mucho. Si queremos que sea mejor que el del año pasado, si le vamos a exigir más que al del año pasado tiene que cambiar mucho. Tiene que cambiar mucho, en juego en jugadores y en muchas cosas".

Preguntado sobre el número de jugadores que tienen que llegar el entrenador amarillo responde "eso es una pregunta para el director deportivo, no para mí". Balones fuera para no hablar de una relación que desde fuera no parece de lo más fluida. Por eso preguntado de nuevo por ese número de llegadas vista desde su prisma, la respuesta del entrenador vuelve a ser la misma. "Es una pregunta para el director deportivo, no para mí".

Entonces ante la ausencia de jugadores de bandas parecería obligado el cambio de sistema, por eso el míster manda otro mensaje. "Las obligaciones en el fútbol son malas, hay que llegar a un acuerdo de cómo quieres jugar. Todo el mundo sabe que a mí me gusta jugar con extremos. A mí me gusta jugar y el club sabe que me gusta y me imagino que se esté trabajando en ello", dice el entrenador amarillo.

Valora la aportación de jugadores veteranos como Jose Mari o Garrido para que los nuevos se adapten a la forma de jugar del Cádiz y de nuevo aquí un mensaje a la cúpula. "Si partimos de la base de que lo que hacemos es bueno sí, pero si queremos cambiarlo ahí ya no nos ponemos de acuerdo". Además, añade que "los que están y los que vienen conocen nuestra filosofía. Si no lo cambiamos mucho llegaremos más o menos al mismo sitio, tenemos que intentarlo hacer de una manera que nos haga mejores de lo que somos. A base de muchas cosas y de trabajo se consigue".

Al entrenador se le pregunto por su relación con Arias a la hora de la confección de la plantilla y de nuevo se le preguntó por si pensaba que llegarían varios fichajes y el entrenador por tercera vez repitió "Perdona que insista en la respuesta, pregúntale al director deportivo".