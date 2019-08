Presidencia bloquea las pruebas de 15.000 opositores al cuerpo de la Administración Pública

Una incongruencia entre la ley de función pública autonómica y la normativa estatal ha derivado en la impugnación, mediante una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 17 procesos de oposición de la Administración Pública de Canarias celebrados desde 2015.

La Consejería de Presidencia ha paralizado por ende y de manera temporal la selección para el cuerpo, quedando más de 15.000 opositores a la espera de saber si podrán presentarse a los exámenes correspondientes y hacerse con una de las 616 plazas en juego.

Desde el sindicato SEPCA distinguen dos tipos de afectados: un grueso que no se ha presentado aún a las correspondientes pruebas y aquellos que a pesar de haberlas superado no podrán ocupar sus plazas por el momento. Su portavoz, Manolo González, especifica que "la ley canaria establece que el proceso prioritario por excelencia es el de oposición, no ha contemplado el de concurso-oposición. Esto choca con la norma del Estado, que si lo prevé como un proceso más".

A esto se le suma un escuálido cuerpo de funcionarios con una elevada edad media: "no es solo por los aspirantes que llevan años esperando para incorporarse, sino por los procesos de jubilación que van a ser masivos. La vida administrativa media ya está por encima de los 50 años en la Administración canaria". González añade que "o tendremos una falta de personal grave o una tasa de interinidad que, lejos de reducirse, va a incrementarse".

Sobre el bloqueo de las oposiciones también se ha pronunciado el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, quien asegura haber solicitado una aclaración al TSJC para ejecutar "cuanto antes" las modificaciones pertinentes en la nomenclatura de la ley.

"Queremos que el personal afectado se incorpore cuanto antes porque los necesitamos. Confío en que sea una situación transitoria y lo más corta posible", ha aseverado Rodríguez.

Entre los campos afectados se encuentran ingenieros, letrados, inspectores médicos, técnicos facultativos, profesores numerarios y administradores financieros.